شكرا لقرائتكم خبر عن التسلسل الزمنى لتطور أعراض كورونا.. من اليوم الأول حتى الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشف أطباء ببريطانيا اليوم عن أعراض جديدة لفيروس كورونا، بخلاف أعراض السعال والحمى التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، عرضت دراسة صينية جديدة التسلسل الزمى لظهور الأعراض بالأيام.

ووفقًا لتقرير جريدة " الديلى ميل" أون لاين، قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن هناك علامات جديدة قد تظهر على المرضى ليست حمى أو سعال، وهى فقدان حاستى التذوق والشم، ما يعنى أن الفيروس يبقى فى الأنف وليس الجهاز التنفسى فقط.

ووفقا للعلماء في ووهان، مركز الوباء، فقد قاموا بتتبع التسلسل الزمنى للأعراض النموذحية التى ظهرت على المرضى، والتي يمكن أن تتطور من السعال الخفيف إلى مشاكل الجهاز التنفسي الخطيرة في 8 أيام فقط.

اعتمد التحليل على البالغين المصابين بـ COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى مستشفى Jinyintan ومستشفى Wuhan Pulmonary بعد 29 ديسمبر و31 يناير.

رسم بيانى بأعراض كورونا تسلسل الأعراض على المرضى بالصين وخلصت الدراسة إلى أن هذه كانت التطور النموذجي للأعراض كما يلى: تسلسل الأعراض على المرضى بالصين وخلصت الدراسة إلى أن هذه كانت التطور النموذجي للأعراض كما يلى:

Advertisements اليوم الخامس.. صعوبة التنفس اليوم الخامس.. صعوبة التنفس يعاني المرضى من صعوبة في التنفس، تُعرف باسم ضيق التنفس، خاصة فى المرضى الأكبر سنًا أو لديهم حالة صحية موجودة مسبقًا.

اليوم الأول.. التعب وألم بالعضلاتيعاني المرضى من الحمى وقد يعانون أيضًا من التعب وألم العضلات والسعال الجاف، كما أن قلة صغيرة منهم ربما تكون قد تعرضت للإسهال أو الغثيان قبل يوم أو يومين.

وفي دراسة ووهان، فقد كان من بين 138 مريضا، عانى حوالي 10% من الإسهال والغثيان قبل يومين من تطور الحمى وضيق التنفس.





الخليج 365.. ألم بالصدر وضيق التنفس يتطلب دخول المستشفى عند هذه النقطة يميل المرضى الذين تظهر عليهم علامات ضيق التنفس إلى دخول المستشفى، وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن أي شخص لديه علامات تحذيرية طارئة لـ COVID-19، ألم مستمر في الصدر أو ضغط، وضيق في التنفس وشفاه أو وجه مزرق ، يجب أن يحصل على رعاية طبية.

أما الأشخاص الأصحاء، فإن الخليج 365 هو النقطة التي يكون فيها الغالبية العظمى من المرضى - حوالي 85 % تتلاشى لديهم الأعراض وتبدأ في التقلص ويصبح الخروج من العزلة أمرًا ممكنًا.



اليوم الثامن.. ظهور أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة تظهر أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) على المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة في هذه المرحلة ، حيث لا تستطيع الرئتان تزويد أعضاء الجسم الحيوية بما يكفي من الأكسجين. اليوم الثامن.. ظهور أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة تظهر أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) على المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة في هذه المرحلة ، حيث لا تستطيع الرئتان تزويد أعضاء الجسم الحيوية بما يكفي من الأكسجين.

ووفقاً للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 15 % من الحالات تصل إلى هذه النقطة.



اليوم العاشر.. دخول العناية المركزة للحالات الخطيرةيميل المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس إلى دخول وحدة العناية المركزة في اليوم العاشر، ووفقا للدراسة التي أجريت في ووهان لاحظت أن متوسط ​​الإقامة في المستشفى كان 10 أيام. اليوم العاشر.. دخول العناية المركزة للحالات الخطيرةيميل المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس إلى دخول وحدة العناية المركزة في اليوم العاشر، ووفقا للدراسة التي أجريت في ووهان لاحظت أن متوسط ​​الإقامة في المستشفى كان 10 أيام.





اليوم 12.. انتهاء مدة الحمى تميل الحمى إلى الانتهاء عند هذه النقطة ، وفقًا لدراسة ووهان ، حيث قالت إن متوسط ​​مدة الحمى كانت حوالي 12 يومًا ، لكن السعال المرتبط بالمرض قد يستمر لفترة أطول.