كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 10:42 صباحاً - إذا كنت حاملاً، فستتلقين الكثير من النصائح الجيدة بشأن الطعام الذي نتناوله، ومع وجود الكثير من المعلومات التي يجب تذكرها، قبل وضع أي شيء في فمك، سوف تفكرين كثيراً، وتشعرين بالقلق ما إذا كان آمناً استهلاك الكاجو أثناء الحمل أم لا، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك تناوله! بخلاف تناول الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، يمكنك أيضاً تناول الفواكه الجافة والمكسرات. سيخبرك هذا المقال بكل ما يمكن معرفته عن تناول جوز الكاجو أثناء الحمل، فجوز الكاجو مغذٍّ ومقدد ولذيذ، ولكن هل هي آمنة للنساء الحوامل؟ تكشف خبيرة التغذية سكينة جمال فوائد الكاجو للحامل والإجابة عن جميع التساؤلات.

هل من الآمن تناول جوز الكاجو أثناء الحمل؟



نعم، من الآمن استهلاك جوز الكاجو أثناء الحمل طالما لاحظت الحذر اللازم. من الصعب للغاية مقاومة الطعم الغني والنكهة المقرمشة لجوز الكاجو. حقيقة أنها توفر مثل هذا المزيج الرائع من طعم التغذية الشهية تجعلها أكثر جاذبية. إذا كنت تأخذين بعض الاحتياطات أثناء تناول جوز الكاجو أثناء الحمل، يمكن استهلاك هذه المكسرات الغذائية بأمان دون الحاجة إلى القلق بشأن آثارها الجانبية، من أجل التنمية الصحية للطفل، تحتاج المرأة الحامل إلى زيادة استهلاكها من الكالسيوم والفيتامينات والزنك والبروتين والكربوهيدرات والألياف والحديد والفيتامينات، ويمكن أن توفر لك جوز الكاجو كل هذه العناصر الغذائية الضرورية، يمكنك أكل جوز الكاجو باعتدال وسوف تكونين على ما يرام.

فوائد الكاجو للحامل



حبوب الكاجو عبارة عن حبوب فيتامين خاصة بطبيعتها، حيث إن كل (28 غراماً) من جوز الكاجو ممتلئة بـ9 غرامات من الكربوهيدرات، و4.3 غرامات من البروتينات، و13 غراماً من الدهون. فيما يلي بعض مزايا الكاجو من وجهة نظر التغذية:يحتوي الكاجو على جميع الفيتامينات اللازمة لنمو الطفل ونموه، ويعتبر وجبات خفيفة مثالية لتناوله أثناء الحمل، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا لجوز الكاجو في مكافحة الالتهابات، قد يكون الحمل وقتاً صعباً بالنسبة للعديد من النساء، لكن تناول جوز الكاجو يمكن أن يوفر طاقة فورية، يساعد محتوى الألياف العالي من جوز الكاجو على مكافحة الإمساك والإسهال، كل أوقية من جوز الكاجو تحتوي على 1.7 ملغ من الحديد. وبالتالي يمكن أن يكون جوز الكاجو أحد الأطعمة الغنية بالحديد التي يمكن أن تساعد في تلبية كمية الحديد التي تبلغ 27 ملغ - يوم عند تناولها مع الأطعمة الأخرى. النساء الحوامل أكثر عرضة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. وهم بحاجة إلى مزيد من الحديد أثناء الحمل، والذي يمكن مواجهته من خلال تضمين جوز الكاجو في نظام الحمل. وبالتالي يمكن أن تساعد جوز الكاجو في محاربة فقر الدم.

فوائد الكاجو لعظام الحامل



يعد جوز الكاجو مصدراً غنياً للمغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام إلى جانب الكالسيوم. أنها توفر الإغاثة من تشنج العضلات، وارتفاع ضغط الدم، والتعب والصداع النصفي، كما تحتوي واحدة من جوز الكاجو على 9.8 ميكروغرام من فيتامين ك. وتحتاج النساء الحوامل إلى 90 ميكروغراماً من هذا الفيتامين الحيوي يومياً لضمان عدم تعرضهن للنزيف المفرط في هذه المرحلة، كما يتم تسريع تطور خلايا دم الجنين إذا تم استهلاك جوز الكاجو (مصدر جيد للنحاس) أثناء الحمل. تحتوي أونصة واحدة من الكاجو على 0.6 ملجم من النحاس، ويمكن أن تساعد في تلبية حاجة المرأة الحامل إلى 1 غرام من النحاس يومياً، يوفر جوز الكاجو الفيتامينات الأساسية والمواد المغذية الأخرى التي يحتاجها طفلك خلال مرحلة نموه، من المعروف أن جوز الكاجو يمنع تسوس الأسنان واللثة أثناء الحمل، قد يساعد تضمين جوز الكاجو في نظامك الغذائي أثناء الحمل على الحفاظ على مستويات الملف الشخصي للدهون، خاصة إذا كنت عرضة للإصابة بسكري الحمل.

طرق لإدماج جوز الكاجو في نظامك الغذائي أثناء الحمل

Advertisements



تناول الكاجو أثناء الحمل يمكن أن يسهم في متطلباتك الغذائية. إذاً كيف يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل؟

الطريقة المثالية لاستهلاك جوز الكاجو هي مزجها مع الفواكه الجافة الأخرى وتناول وجبة خفيفة صحية.

يمكنك إضافة جوز الكاجو إلى الخلاط وصنع زبدة الكاجو، والتي يمكن أن تستهلك مع الفواكه والخضراوات كغمس لذيذ.

يمكنك إضافة جوز الكاجو إلى الخضار السوتيه في النهاية لتذوق المكسرات أو إضافتها إلى حبوب الإفطار.

إن الكاجو جزء لا يتجزأ من المأكولات الهندية والتايلاندية والبحر الأبيض المتوسط ويمكن إضافتها إلى الشوكولاته والحلوى أيضاً.

يمكنك إضافة جوز الكاجو إلى شراب من شأنه أن يجعل فطيرة الإفطار في الصباح رائعة.

لماذا يجب عليك اختيار جوز الكاجو العضوي أثناء الحمل؟



المكسرات العضوية الكاجو، رغم صغر حجمها، مليئة بالمواد المغذية واللذيذة أيضاً! نظراً لأنها تزرع بطريقة طبيعية دون استخدام مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشرات، يتم الاحتفاظ بطعمها الأصلي وأنها أكثر صحة أيضاً، الكاجو العضوي يحتوي على تركيز عال من النحاس والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والكربوهيدرات والفيتامينات، مما يجعلها غذاءً أساسياً للنساء الحوامل.

كما أنها تساعد في النمو الشامل للجنين وتكمل جسم الأم بالعناصر الغذائية اللازمة أثناء الحمل. يعد هذا الطعام المتنوع والصحي ضرورة لازمة للنساء الحوامل.

هل هناك أي آثار ضارة لاستهلاك الكاجو أثناء الحمل؟

في حين أن الكاجو مليء بفوائد غذائية، قد تواجه بعض النساء آثاراً جانبية معينة أيضاً إذا تناولن جوز الكاجو بكميات زائدة، إذا كنت تستهلكين أكثر من الكمية الموصى بها، فيمكنك زيادة الوزن لأن محتوى السعرات الحرارية في الكاجو مرتفع للغاية، يمكن أن تواجه النساء الحوامل مشاكل في الكلى والمرارة إذا تجاوز الاستهلاك المستويات الطبيعية، وذلك لأن جوز الكاجو يحتوي على أوكسالات يمكن أن تتركز في سوائل جسمك وتسبب مضاعفات الحمل.

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول جوز الكاجو للحامل



تأكدي من أنك تستهلكين جوز الكاجو البسيط، وليس المكسرات الحارة. المملحة، الكاجو لديه مستويات عالية من الصوديوم، والتي يجب تجنبها في كميات عالية خلال فترة الحمل.

يوصى بعدم تناول أكثر من أونصة واحدة من جوز الكاجو أثناء الحمل يومياً لأن أي شيء آخر يمكن أن يسبب عدم الارتياح.

تأكدي من أنك لا تستهلكين جوز الكاجو إذا كنتِ تعانين من حساسية من الكاجو.

علامات حساسية جوز الكاجو للحامل



العطس والسعال والطفح الجلدي والتهاب الجلد وعسر الهضم. احترسي من هذه العلامات!

استشيري طبيبك دائماً إذا كان من المقبول تضمين جوز الكاجو في نظامك الغذائي اليومي أثناء الحمل.