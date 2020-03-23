كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 10:42 صباحاً - الحمل يأتي مع العديد من الجرعات المتناولة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي. في حين أن النظام الغذائي الموصى به يشمل عادة الفواكه الجافة والمكسرات، فإن العديد من الأمهات يخشين من تناول الفول السوداني، وأنه سوف يزيد من فرص إصابة الطفل الذي لم يولد بعد بحساسية الفول السوداني. هل هذا يعني أنه يجب عليك التخلي عن تناول الفول السوداني تماماً طول فترة الحمل أم لا؟ تابع القراءة للعثور على فوائد تناول الفول السوداني والاحتياطات اللازمة التي يجب اتخاذها، وفقاً لما أوضحته خبيرة الطب البديل سلمى محمد ،الخوف من الحساسية هو السبب الرئيسي وراء امتناع العديد من النساء عن تناول الفول السوداني أثناء الحمل. نحو ربع الأمهات الحوامل يعانين من الحساسية، بعض أنواع الحساسية تنبثق أثناء الحمل، في حين أن بعض النساء يعانين من الحساسية في أسرهن، ما لم تكن الأم لديها حساسية مثبتة للفول السوداني، لا يوجد دليل ثابت على أن تناول الفول السوداني (أو أي طعام يحتوي على مثل حبوب الجرانولا والحبوب وغيرها) سيؤثر عليك، أو يعرض الطفل لخطر الإصابة بالحساسية، لذلك، يمكنك أن تشعري بالحرية في تناول الفول السوداني أثناء الحمل إذا لم يكن لديك حساسية، وذلك من أجل الحصول على فوائد أكل الفول السوداني للحامل.

فوائد أكل الفول السوداني للحامل



على عكس الاعتقاد السائد، فإن تناول الفول السوداني مفيد للحمل. الدهون الطبيعية في الفول السوداني تفسر شعبيتها، يكشف تحليل القيمة الغذائية للفول السوداني أنه صحي مثل المكسرات الأخرى بكميات المكونات القيمة، يتم تحميل الفول السوداني مع البروتينات التي تحتوي على الجوز، تشكيلة متوازنة من الفيتامينات (B1. B4. B5. B6. C، E) والعديد من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم تجعلها وجبة خفيفة مغذية. توفر السعرات الحرارية في الفول السوداني الطاقة والقوة.

فوائد أكل الفول السوداني للحامل



يعد تناول الفول السوداني أثناء الحمل اختياراً ذكياً لأن الفول السوداني مليء بالبروتين والفولات، وكلاهما يجب أن يكون جزءاً من نظامك الغذائي أثناء الحمل. حمض الفوليك والفولات يمنع الإعاقات الخلقية والأضرار التي لحقت العمود الفقري، في حين أن البروتين ضروري للأم وتنمو طفلها الرضيع.

1. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة



معبأة بالدهون الطبيعية والفيتامينات، خاصة الفيتامينات B وE، فإن الفول السوداني يوفر خصائص مضادة للأكسدة اللازمة لحماية الجسم من الإنفلونزا والأمراض الشائعة الأخرى.

2. المساعد في علاج الأمراض الجلدية



يساعد محتوى الزيت في الفول السوداني على التحكم في المشاكل الجلدية ويعمل كعلاج طبيعي للقروح والتهابات الجلد.



3. تقوية العظام



بما في ذلك المنغنيز في النظام الغذائي أمر ضروري لصحة العظام. يساعد محتوى المنجنيز في الفول السوداني على تعزيز نمو العظام الصحي لدى الطفل.

4. تحسن الهضم



من المعروف أن محتوى الألياف في الفول السوداني يخفف من مشاكل الإمساك. يمكن للأمهات أن تضيف كمية صغيرة إلى نظامهن الغذائي كل يوم للتخلص من مشاكل الأمعاء.

5. علاج فقر الدم



أثناء الحمل، سيحتاج جسمك إلى إنتاج المزيد من الدم لدعم نمو الطفل. ولكن إذا لم تحصل على كمية كافية من الحديد، فلن يتمكن جسمك من فعل ذلك بشكل فعال، مما يؤدي إلى فقر الدم. لمكافحة هذا الخطر، يجب على النساء الحوامل ضمان حصولهن على الحديد الكافي، والفول السوداني مصدر كبير للحديد. هذا يجعل الفول السوداني غذاء مثالياً لعلاج فقر الدم.

أعراض الحساسية من أكل الفول السوداني أثناء الحمل



قد تصاب بعض النساء بالحساسية أثناء الحمل. فيما يلي أعراض حساسية الفول السوداني:

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الإسهال أو القيء

سعال

الصفير وضيق في التنفس

حكة في الحلق واللسان

حكة في الجلد أو طفح جلدي

تورم الشفاه والحلق

سيلان أو سدت الأنف

عيون حمراء وحاكة

الحساسية المفرطة

هذا هو أخطر الأعراض التي تؤدي إلى انخفاض في معدل النبض، نظراً لأن هذا العرض قد يهدد الحياة، فاستشيري الطبيب فوراً إذا حدث ذلك.

الآثار الجانبية للفول السوداني في النساء الحوامل



أثناء الحمل، يمكن أن يكون لاستهلاك الفول السوداني في بعض الأحيان آثار جانبية. تكون فرص الآثار الجانبية أعلى بشكل خاص إذا كانت لديك مشكلة صحية أساسية ،بعض الآثار الجانبية للفول السوداني أثناء الحمل هي:



1. خطر تناول الفول السوداني مجهول المصدر



تأكدي من أنك لا تأكلين الفول السوداني القديم، أو المخزن يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

2. الفول السوداني السام



إذا تم تخزين الفول السوداني في الأماكن الساخنة والرطبة، يمكن أن تتأثر القالب وتصبح سامة.

3. تهيج المعدة



إذا كان لديك التهاب في المعدة (التهاب بطانة المعدة)، فإن تناول الفول السوداني قد يزيد من تهيج المعدة.

4. زيادة الوزن



يحتوي الفول السوداني على الكثير من الدهون التي يمكن أن تجعلك تكتسب وزناً. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فمن الأفضل تجنب الفول السوداني.

طرق أكل الفول السوداني أثناء الحمل



أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الفول السوداني أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر إصابة طفلك بحساسية، لذا، إذا لم يكن لديك تاريخ من حساسية الفول السوداني، فاستمري في تجربة العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تناول الفول السوداني أثناء الحمل.

يغلى الفول السوداني في الماء والملح، يصنع الفول السوداني المسلوق وجبة خفيفة رائعة إذا كان هناك فترة طويلة بين الغداء والعشاء.

لا يوجد أي ضرر في استهلاك الفول السوداني عندما تكون المرأة الحامل تتوق إليها، ولكن يمكن أن يؤدي إضافة الملح في الفول السوداني إلى احتباس الماء في الجسم، وكذلك ارتفاع ضغط الدم.

ضعي جزءاً صغيراً من الفول السوداني في سلطتك، وفي، الصلصات لمنحها قواماً كريمياً كثيفاً.



والسؤال الشائع المطروح هو: هل زبدة الفول السوداني آمنة أثناء الحمل؟



الجواب نعم. يمكن تناول أي طعام يحتوي على كمية معقولة من الفول السوداني كعنصر طالما كنت تستمتعين بالطعم وليس لديك أي تاريخ لحساسية الفول السوداني، إذا كنت تتوقين إلى زبدة الفول السوداني، فاذهبي إلى الأمام وأحياناً على الساندويتش لتذوقها.

يتم تشجيع المرأة الحامل على اتباع نظام غذائي متوازن، الفواكه والخضراوات والأرز والقمح والحليب والمكسرات والبقول وغيرها، يمكن أن يوفر لك الفول السوداني العناصر الغذائية الأساسية التي تأتي من المكسرات، استشيري اختصاصي التغذية؛ لفهم ما إذا كان يمكنك تناول الفول السوداني، وتأكيد الكمية الموصى بها لكِ حسب وزن جسمك والحالة العامة للحمل.