كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 10:42 صباحاً - مع وجود العديد من قصات الشعر وتصفيف الشعر هذه الأيام، من الصعب اختيار أفضل مظهر لأطفالك بغض النظر عن نوع شعرهم، في الواقع، قد يكون لطفلك أو طفلك الرضيع رأيه الخاص وشعوره بالأناقة بالفعل، لمساعدة الآباء والأولاد الصغار في كل مكان، قمنا بتجميع 35 قصة شعر للأولاد الصغار. في قائمتنا، ستجدين كل شيء بدءاً من قصات الشعر القصيرة الجميلة إلى قصات الشعر الطويلة للأولاد، بما في ذلك الموهوك والصقر المقلدة والمشط الزائد والأجزاء الجانبية والتلاشي والتجعيد والشعر المتسم بالفوضى ،نظراً لأن العثور على قصة شعر واحدة أو تسريحة شعر لطفلك أو طفل صغير قد يكون أمراً صعباً، فقد ترغبين في تجربة أنماط متعددة، وقد ترغبين في اختيار بعض قصات الشعر الجيدة للمناسبات الرسمية وغيرها من قصات الشعر الشعبية للمدرسة، ابدئي مبكراً بحيث يكون لديك متسع من الوقت لتقرير ما هو أفضل مظهر لحلاقة أطفالك.

أحدث قصات شعر أطفال أولاد



من القطع الكلاسيكية إلى الاتجاهات الشائعة، هذه هي أفضل قصات شعر للأولاد في عام 2020. سواء كنت تريدين أسلوباً سهلاً سيبدو لطيفاً دون منتج للشعر أو تسريحة شعر أنيقة جديدة قد تتطلب بعض الجهد، ولكنها تبدو رائعة على طفلك، حلاقة الشعر الأولاد الأكثر شعبية

بين قص الشعر القصير

الأولاد قصات الشعر القصير بارتفاع أعلى وقصير من جانب الشعر ومع وجود جوانب قصيرة لإظهار التباين وتسليط الضوء على الشعر القصير في الأعلى، فإن التصميم محكم من أجل إنهاء طبيعي. هذه تصفيفة الشعر القصير اللطيفة تتضمن أيضاً شعراً تم تجريفه في الجانب للحصول على مظهر عصري لطيف، نوصي باستخدام منتج صغير غير لامع للحصول على كمية مثالية من الملمس والحجم والتدفق. للحصول على قصة شعر سهلة الاستخدام وبسيطة للأطفال، تعد هذه القطعة والأناقة مفضلة للجميع.

جوانب قصيرة تسريحات الشعر "بوي" الأعلى



الجوانب القصيرة، الشعر الطويل على تسريحات الشعر "بوي" الأعلى، في حين أن حلاقة الشعر القصيرة للأولاد ستظل دائماً في الأناقة، فإن الشعر الطويل في المقدمة كان اتجاهاً قوياً في السنوات الأخيرة. مع جوانب قصيرة وشعر طويل شائك، تعد هذه الأنواع من حلاقة الشعر الرائعة للأولاد عصرية ومفعمة بالحيوية. مع استمرار تطور أنماط قص الشعر للأطفال، ستلاحظ بعض التحولات حول خط الشعر، كواحد من أفضل قصات الشعر الجديدة للأولاد، فإن هذه النظرة الرائعة ستبقي ولدك الصغير متحمساً بأحدث قصات شعره.

تمشيط مع الجزء الصلب



إذا كان لدى ولدك الصغير شعر كثيف مستقيم، فيمكنه التخلص من مظهره بشكل طبيعي بدون منتج. ومع ذلك، فإن الكريم الجيد للأطفال يوفر لمعاناً جميلاً مع بعض التحكم في المناسبات الخاصة.

هايش مجعد مع ارتفاع



بينما يصعب إدارة وتصفيف الشعر المجعد، إلا أن تجعيد الشعر يمكن أن يضيف نسيجاً فريداً لا مثيل له في أنواع الشعر الأخرى.

شعر الظهر المملوء مع منتصف الرأس



للحصول على قصة شعر بشكل أكثر إثارة للفتيان، جرب هذا اللون الباهت من الخلف مع تصميم للشعر. تبدو الخفة المتوسطة رائعة على الجوانب والخلف، والمزج الفريد حديث للغاية وقصير. مع وجود شعر قصير إلى متوسط الطول في المقدمة، يتمتع الأولاد بالقدرة على تصميم مجموعة متنوعة من الإطلالة الجيدة.

أحدث قصات شعر أطفال أولاد الصقر



مع وجود جوانب قصيرة وشعر طويل، يمكن للأطفال تصميم بعض من أفضل قصات الشعر. لتصفيف شعر الأطفال، استخدم دهناً أو جلاً قوياً لدفع الشعر باتجاه منتصف الرأس. لقد كان الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة فضفاضاً ومحكماً وطبيعياً، لذا فإن هذا الصقر المزيف للأولاد الصغار هو أمر يستحق المحاولة.

كوافير محكم



تعتبر قصة كوافير محكم من المألوفة للغاية، ونحن نوصي بشدة هذا المظهر كقص شعر صبي في المدرسة المتوسطة.

الشعر شائك مع المنتصف



تسريحة الشعر الرائعة هذه جديدة. ستلاحظ أيضاً أن الشعر الشائك مقترن بتمشيط الشعر في الظهر، ويجمع بين أسلوبين رائعين.

محكم



في بعض الأحيان يكون أسهل مظهر هو تصفيف شعر فوضوي محكم. استخدمي منتجاً ممسكاً بالضوء، واكتسحي الجزء الأمامي من الجانب، وستحصلين على مظهر كلاسيكي يعمل على جميع أنواع الشعر.

فرشاة بزاوية الظهر



قصة شعر نظيفة على الجانبين وشعر كثيف.

أحدث قصات شعر أطفال أولاد



إذا كنت تريدين تغيير تصفيفة شعر ولدك الصغير، فتخطي الأنماط المسطحة والمملة وفرش شعره. يبرز الغطاء الكلاسيكي على الجوانب الأقفال الطويلة الجميلة اللامعة أعلاه.

أحدث قصات شعر أطفال أولاد



كانت تصاميم الشعر للأولاد في غاية الغضب هذا العام؛ حيث يجد الآباء والحلاقون طرقاً مبتكرة لتحويل الأنماط العادية والمملة.

قصة الشعر الخالدة

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قصة الشعر الخالدة تبدو جيدة في معظم الأوقات، سواء كنت في حاجة إلى قصة شعر أنيقة أو تصفيفة شعر رائعة، فإن هذا الأسلوب يأتي دائماً بشكل جميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصميمه بعدة طرق.

تصفيفة الشعر الرجعية



تصفيفة الشعر الرجعية التي لا تزال تحظى بشعبية في تصفيف الشعر اليوم، جيدة بشكل خاص مع الشعر الأسود، الجزء العلوي يتطلب من الأولاد السود الصغار أن ينمو شعرهم. تأكد من رؤية حلاق ماهر قبل طلب هذا القطع؛ لأنه يتطلب عينًا حريصة.

لبلاب الدوري



يمثل قص شعر Ivy League تسريحة شعر أنيقة وأنيقة للفتيان الصغار. في حين تم تحديث هذا الإصدار مع قطع على الجانبين لأسلوب.

فوضوي مجعد الشعر



للحصول على تصفيفة شعر غير رسمية، جرِب حلاقة الشعر على الجانبين وتجعيد الشعر الفوضوي.

الأولاد بومبادور مع ارتفاع الجلد تتلاشى



بومبادور الحديثة هي تصفيفة الشعر الجميلة وأنيقة.

الموهوك مع الجانبين



يبدو هذا التصميم الرائع أقل تهديداً عندما يقترن بوجه طفل لطيف.

الخفاش المنخفض



الخفاش المنخفض على الجوانب يعمل بشكل جيد مع رجل شاب، لكن الجمر العصري المذهل يضفي لمسة من المرح.

الشعر القصير



يوفر الشعر القصير إلى المتوسط القدرة على تصفيف عدد من قصات الشعر المختلفة.

الجزء الجانبي الصلب مع الجانبين مدبب



الجزء الجانبي للحلاقة هو تصفيفة الشعر الكلاسيكية، مبدع للفتيان والرجال. ومع ذلك، أضف جوانب مدببة جديدة وخطا حلقياً للجزء الصلب، ولديك إصدار حديث متميز.

الموهوك



الموهوك تبدو أفضل على الأولاد السود. منحنيات حلاقة الشعر تتلاشى الانفجار ببراعة حول الجانبين إلى الجزء الخلفي من الرقبة، والشعر الكثيف، متموج في منتصف.

حلق الشعر من الجانب فقط



قصير الموهوك



الجانبين مدبب قصيرة مع فوضوي



شعر طويل مفترق

مشط بزاوية مع جوانب قصيرة



أحدث قصات شعر أطفال أولاد



تمشيط مع الجزء الصلب



شائك الشعر مع الجانبين القصير



شائك الشعر مع الجانبين القصير



محكم هامش الزاوي



هامش محكم الزاوي



طبقة سميكة للشعر