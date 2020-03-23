منها الأسماك والمكسرات..أطعمة تعزز من صحة الجسم “الإدراكية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 07:14 صباحاً - يواجه العديد من الأشخاص مشكلات تتعلق بالذاكرة والقدرات العقلية بسبب ضغوطات الحياة والعمل المستمرة، وهو ما يدعو لإتباع نظام غذائي غني بالعديد من الأطعمة الصحية من شأنها تعزيز النشاط الدماغي والقدرات الإدراكية.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”بينك فيلا“، فإن هناك أطعمة معينة ومشروبات تعزز من نشاط الجسم الإدراكي ومنها:

الكافيين

يساعد الكافيين الموجود في القهوة والشكولاتة في تنشيط المخ، وبالتالي زيادة قوة التركيز والقدرات الإدراكية، لكن يجب توخى الحذر عند تناول الكافيين، والحرص على عدم الإفراط في الجسم بكمية كبيرة منه.

الأطعمة الخضراء

وأظهرت العديد من الأبحاث والدراسات الطبية فوائد تناول الأطعمة الخضراء، حيث نشرت مجلة ”هارفارد“ الصحية، أن الأطعمة الخضراء مثل اللفت والبروكلي والسبانخ غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل (الفولات، والبيتا كاروتين، وفيتامين ك)، التي تساعد في تعزيز قدرة الجسم الإدراكية.

الأسماك

وتعتبر الأسماك من أهم الوجبات الغذائية الغنية بـ“أحماض الأوميغا 3″، التي من شأنها تعزيز قدرات الدماغ الإدراكية لذلك عدم تناول الأسماك بشكل منتظم يعرض الأشخاص للإصابة بأمراض الذاكرة كالخرف والزهايمر.

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الحبوب الكاملة

وتعتبر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير ودقيق الشوفان، ذات فوائد صحية عديدة في تعزيز القدرات الإدراكية والذاكرة، وفقًا لدراسة طبية نُشرت في مجلة ”JAMA International Medicine“.

المكسرات

تحتوي المكسرات على مضادات للأكسدة و“أحماض الأوميغا 3″ الدهنية، التي لها قدرة فعالة على تعزيز الإدراك والذاكرة.

التوت البري

نشرت المعاهد الوطنية للصحة دراسة تؤكد على الفوائد الصحية لتناول التوت البري، وهو ما يؤكد ضرورة إدراجه في الأنظمة الغذائية بسبب فوائده الصحية المتعلقة بالإدراك والذاكرة والوقاية من الإصابة بالأمراض المتعلقة بهم.