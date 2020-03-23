وفاة لواء بالجيش المصري أصيب بكورونا خلال مكافحة الفيروس

أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان أذاعته وسائل إعلام مصرية رسمية وخاصة، قال الجيش المصري إن اللواء خالد شلتوت وافته المنية خلال مشاركته بأعمال مكافحة الفيروس.

وأضاف البيان "تنعي القوات المسلحة المصرية بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية اليوم الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القوات المسلحة المصرية كامل جاهزيتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

هذا الإعلان جاء ضمن خطة الجيش المصري للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.

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وفي إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.





واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس "كوفيد 19".

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الدفاع المصرية، احتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية تكفي لقوة 20 ألف فرد جاهزة للدفع بها في أي من الاتجاهات الاستراتيجية، حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.

واتخذت هيئة الإمداد والتموين المصرية من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات، منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على المستويات كافة.

وجهزت إدارة الإطفاء والإنقاذ بالقوات المسلحة المصرية عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وتضم 24 عربة إطفاء بقدرة 12 طنا للعربة الواحدة، وذلك في جميع الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.