شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الجفاف عديدة .. البول الغامق وسرعة ضربات القلب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجفاف من الحالات الطبية الخطيرة، ويمكن أن تختلف علاماته وأعراضه اعتمادًا على الشخص المصاب، وكذلك شدة الحالة، كما أن الرضع والأطفال وكبار السن معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالجفاف، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض الجفاف، وفقاً لموقع gohealthuc.

ما هو الجفاف

يحدث الجفاف عندما يفقد الشخص المزيد من السوائل أكثر مما يتناوله من ماء أو مشروبات، وبما أن ثلثى الجسم يتكون من الماء ، فهو ضروري للحياة البشرية، ويلعب الماء دورًا كبيرًا في وظائف الجسم الطبيعية ، مثل تسهيل الهضم ، وتليين المفاصل والقضاء على السموم للحفاظ على صحة الجلد.

أعراض الجفاف

أعراض الجفاف تظهر على أى شخص حتى إذا فقد جسمه فقط 1-2٪ من محتواه المائي، وهذا يمكن أن يكون له آثار ضارة تظهر على شكل أعراض الجفاف.

-عدم التبول أو التبول الغامق جدا

من الطرق السهلة لاختبار ومعرفة ما إذا كنت مصابًا بالجفاف هو فحص لون البول، يجب أن يكون لون البول أصفر باهتًا مثل عصير الليمون، إذا كان لون البول أغمق ، مثل عصير التفاح ، فقد يكون ذلك علامة على الجفاف المعتدل إلى الشديد، أما عدم التبول مطلقاً فهو علامة أنك تعاني من الجفاف الشديد.

-جفاف الجلد الذي لا يرتد عند الضغط عليه

إن مرونة جلد الشخص تدل على الجفاف، اضغط على الجزء العلوي من يدك وشاهد ما سيحدث، إذا كان يتحرك ببطء مرة أخرى ، فهذا مؤشر على أنك تعاني من الجفاف بشكل معتدل. إذا بدا أن الجلد يلتصق ببعضه البعض فهذه علامة على الجفاف الشديد.

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يجب عليك زيادة تناول الماء وشرب السوائل إذا كنت تعاني من جفاف معتدل إلى متوسط.

- سرعة ضربات القلب والتنفس

من الطبيعي زيادة معدل ضربات القلب والتنفس السريع أثناء ممارسة الرياضة، ولكن إذا لم تختف الأعراض بمجرد أن تبرد - أو لم تكن تمارس التمارين الرياضية وتعاني من هذه الأعراض - فقد يكون ذلك علامة على الجفاف الحاد ويمكن أن يؤثر على قدرة القلب على الضخ دم.

الارتباك أو الدوخة أو الدوار

هل تعلم أن دماغك يتكون من 73٪ ماء؟ هذا هو السبب في أن شرب الماء وتناول الأطعمة المليئة بالماء يمكن أن يساعد دماغك على العمل بشكل أفضل، على الجانب الآخر ، إذا لم تحصل على كمية كافية من السوائل ، فقد يكون لها آثار ضارة. إذا كنت تشعر بالارتباك بشأن مكان وجودك ، وكيف وصلت إلى هناك أو ما تفعله ، فقد يعني ذلك أنك تعاني من الجفاف الشديد.

الحمى والقشعريرة

عادة نربط الحمى والقشعريرة بمرض مثل الأنفلونزا أو عدوى الأذن لكنها أيضا علامة خطيرة على الجفاف الشديد، عندما لا يحتوي جسمك على كمية كافية من السوائل ، فمن الصعب الحفاظ على درجة حرارة منتظمة للجسم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة وأعراض تشبه الحمى بما في ذلك قشعريرة.

فقدان الوعى

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يشعر بالدوار أو الحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، فقد يكونون على حافة الإغماء، ينتج اللاوعي عن عدة عوامل ، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم ، والدوخة ، وما إلى ذلك. عندما تكون مصحوبة بعلامات الجفاف الأخرى ، يمكن أن يشير ذلك إلى فقدان السوائل الشديد.