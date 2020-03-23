صحة ورشاقة

تعرف على أعراض التهاب اللوز بجميع أنواعه

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يعاني بعض الناس من وجود الم قوي في الحلق او الحنجرة ويسبب الكثير من المتاعب مثل صعوبة في ابتلاع الطعام مما يدل على المعاناة من التهاب اللوز االحاد وهو عدوى في اللوزتين يسببها أحد أنواع البكتيريا أو الفيروسات أو التهاب اللوزتين المزمن وهو عدوى مستمرة في اللوزتين ويمكن أن يسبب تكوين حصى اللوزتين.

وللتأكد من الاصابة بالتهاب اللوز عرض موقع "medicinenet " اهم علامات وأعراض التهاب اللوز سواء الحاد او المزمن:
إلتهاب الحلق
حمى
رائحة الفم الكريهة
صعوبة البلع
تورم الغدد اللمفاوية في الجزء الأمامي من الرقبة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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