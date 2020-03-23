تعرف علي كيفية الحفاظ علي من تحب من فيروس كورونا

الاصابة أو العدوى بفيروس كورونا هى الهاجس الذى يسيطر على بال كل شخص هذه الأيام خوفا من التقاط العدوى أو اصابه أحد من أفراد الأسرة بالمرض، وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المحددة لمنع انتقال العدوى، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة الصينية.

كيف تحافظ على من تحب من الاصابه بفيروس كورونا:

1- تجنب ممارسة الأنشطة فى الأماكن المزدحمة.

2- تجنب الاتصال الوثيق مع الجيران والبقاء فى المنزل على قدر الامكان.

3- تعزيز اللياقة البدنية وتحصين الجسم بإتباع نظام غذائى متوازن.

4- تجنب الاجهاد وممارسة التمارين الرياضية.

5- تغطية ألفم عند العطس أو السعال بمنديل ورقى والقاؤه فورا وغسل اليدين بعدها مباشرة.

6- إذا كان أحد أفراد الأسرة يعانى من أعراض عدوى فى الجهاز التنفسى مثل السعال أو سيلان الأنف والحمى يجب وضعه فى عزل ذاتى فى المنزل مع الالتزام بالراحة التامة .

7- غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون وأن يكون الماء جارى.

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8- الحرص على عمليه تعقيم المنزل يوميا بإستخدام الكلور.

9- غسل الملابس فى ماء ساخن لأن ألفيروس حساس جدا للحرارة ويتم القضاء عليه عند درجة حرارة 56 درجة مئوية.

10 - البقاء فى المنزل ومنع الاختلاط تماما بأى شخص غريب خوفا من أن يكون حال للعدوى دون ظهور أعراض عليه.

11- الحفاظ على نظافة المنزل والتهوية الجيدة، من خلال فتح النوافذ على الأقل 3 مرات فى اليوم الوأحد لمدة 30 دقيقة فى كل مرة.

12- تجنب الاتصال مع المرضى الذين يعانون من التهاب فى الجهاز التنفسى.

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