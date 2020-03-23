تعرف علي أهم خطوات حماية حيوانك الأليف من انتقال العدوى

القاهرة - لايف استايل
بالرغم من وفاة أول كلب اليوم فى هونج كونج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أي حيوانات ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة أو الماشية أو الحياة البرية ، قد تكون مصدرًا لعدوى فيروس كورونا في الوقت الحالي.
هذا ما أكده تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCومع ذلك ، نظرًا لأن جميع الحيوانات يمكن أن تحمل جراثيمًا يمكن أن تسبب المرض ، فمن الجيد دائمًا ممارسة العادات الصحية حول الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.
كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا لو كان لديك حيوان فى المنزل :
1- اغسل يديك بعد التعامل مع الحيوانات أو طعامها أو نفاياتها أو مستلزماتها.
2- تدرب على نظافة الحيوانات الأليفة وتنظيفها بشكل صحيح.
3- اصطحب الحيوانات الأليفة إلى الطبيب البيطري بانتظام وتحدث إلى الطبيب البيطري إذا كانت لديك أسئلة حول صحة حيوانك الأليف.
كيفية حماية الحيوانات الأليفة من انتقال العدوى اليها إذا كنت مريضًا:
إذا كنت مريضًا بفيروس كورونا إما مشتبه به أو مؤكد اصابتك ، فيجب عليك تقييد الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى ، تمامًا كما تفعل مع الأشخاص الآخرين. على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى بمرض COVID-19 ، إلا أنه لا يزال من المستحسن أن يحد الأشخاص المصابون بـ COVID-19 من الاتصال بالحيوانات حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس، يمكن أن يساعد ذلك على ضمان صحة بصحة جيدة لك ولحيواناتك.
عندما يكون ذلك ممكنًا ، اطلب من فرد آخر من أسرتك رعاية حيواناتك أثناء مرضك. تجنب ملامسة حيوانك الأليف ، بما في ذلك الملاعبة أو التحاضن أو التقبيل أو اللعق ومشاركة الطعام، إذا كان يجب عليك رعاية حيوانك الأليف أو التواجد حول الحيوانات أثناء مرضك ، فغسل يديك قبل وبعد التفاعل معها قد تحمى الحيوان من انتقال العدوى اليه.
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