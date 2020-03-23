تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بان كيك الزبادي و العسل

المقادير

600 x جرام زبدة

150 x جرام زبدة (للتقديم)

3 x معلقة صغيرة باكينج بودر

3 x معلقة كبيرة عسل نحل (للتقديم)

2 x كوب دقيق

2 x كوب زبادي

2 x معلقة صغيرة سكر بودرة

2 x عدد بيضة

½ x معلقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

في وعاء عميق هنخلط الدقيق مع البيكنج بودر، والسكر البودرة.

بعدين نضيف البيض تدريجياً للخليط مع التقليب باستخدام المضرب اليدوي برفق، بعدين نضيف الفانيليا، والزبادي، والزبدة المذابة مع استمرار الخفق.

هندهن طاسة مسطحة بقليل من الزبدة، وتسخن على درجة حرارة متوسطة.

بعد كده تُوضع كمية من خليط البان كيك (حوالي ¼ كوب) في الطاسة وتترك لمدة 3 دقائق أو حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم تُقلب على الجهة الأخرى وتترك لمدة دقيقتين وتُرفع من المقلاة.

تُكرر العملية السابقة مع الكمية المتبقية من خليط البان كيك مع تغطيتها بورق الفويل للإحتفاظ بها دافئة.

و دلوقتي هنخفق العسل مع الزبدة باستخدام المضرب الكهربي حتى تمام التجانس والحصول على ملمس كريمي ناعم.

في النهاية يوضع البان كيك في طبق التقديم ويصب خليط الزبدة والعسل على سطح البان كيك، ويجمل بقطع الفواكه أو حسب الرغبة.

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