تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة بالزبادى

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x عدد بيضة

3 x كوب دقيق (يفضل دقيق مخصوص للكيك)

2 x عدد زبادي (علب)

2 x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x رشة قرفة (أو بشر برتقال حسب الرغبة)

1 x كيس باكينج بودر (الشيف من دريم هيفرق عشان فيه محسنات كيك)

½ x كوب زبدة (وممكن سمن) الطريقة: ضرب الزبدة مع السكر 5 دقائق

اضافة بيضة بيضة مع استمرار الضرب

اضافة الزبادى

اضافة الفانليا والقرفة او بشر البرتقال

اضافة الملح والبكينج بودر على الدقيق ونخله مباشرة فى وعاء الخليط.

التقليب او الضرب الخفيف على السرعة الاولى فى المضرب 10 ثوان

تدخل فرن 180 درجة مئوية 30 دقيقة وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح بالكراميل والقرفة

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