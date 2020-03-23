تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح بالكراميل والقرفة

المقادير

50 x كوب سكر (لعمل الكراميل)

5 x عدد بيضة

4 x عدد تفاحة

3 x معلقة كبيرة عسل نحل (للتزيين)

2 ½ x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x معلقة كبيرة ماء

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x كوب سكر

1 x رشة فانيليا

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب تفاحة (مقطع مسلوق في ماء و سكر للتزيين)

1 x عدد ليمونة

½ x كوب سمن

الطريقة:

لعمل الكراميل : ضعى نصف كوب سكر عليهم معلقتين كبيرتين ماء و عصير النص ليمونة وإحرقيهم على النار فى إناء مناسب لصنع الكراميل ويترك لدقائق.

بعد كده اهرسي 4 ثمرات تفاح و رشي عليهم ملعقتين كبار سكر وملعقة صغيرة قرفة مطحونة وتقلب المكونات معاً وتترك جانباً.

إخلطى السكر المتبقى والبيض والحليب والسمن والفانيليا بواسطة الخلاط الكهربائى لعمل الكيكة.

فى وعاء آخر إنخلى الدقيق والبيكنج بودر و اقلبى بمضرب سلك يدوي في اتجاه واحد، ثو ضعى خليط الكيك المحضر فى الخطوة السابقة عليه وقلبى الخليطين جيداً حتى تختفى آثار الدقيق او الفرينة تماما.

بعد كده ضيفى التفاح المهروس مع السكر و القرفة الى الخليط وقلبى مرة أخرى جيداً.

صبى خليط الكيك في صينية الفرن.

أدخلى الصينية الى فرن مسخن سابقاً علي حرارة 220 لمدة نصف ساعة وحتى تمام النضج.

تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع الى مربعات.

يرش على قطع الكيك الكراميل ويزين بقطع التفاح المسلوقة و العسل

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك بالتفاح والشوفان