تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فواكة بالقرفة

المقادير

10 x عدد فراولة (مقطعة أنصاف)

4 x عدد خوخ (مقطع أرباع)

2 x عدد كمثرى (مقطع أرباع)

2 x عدد كيوي (شرائح)

2 x عدد تفاحة (مقطعة أرباع)

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x عدد برتقال

1 x كوب عصير (بدون سكر)

1 x كوب عصير برتقال (طازج بدون سكر)

¼ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

فى إناء على النار نضع عصير الأناناس وعصير الليمون والبرتقال والقرفة ونتركهم على النار حتى الغليان.

ثم نوزع الكمثرى والخوخ وباقى الفاكهة فى أطباق التقديم ونضعها فى الثلاجة لحين أن تبرد.

ثم يصب فوقها عصير الأناناس والبرتقال والليمون ويقدم فورا بالهنا والشفا.

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