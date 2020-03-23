تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الأناناس والمندرين

المقادير 5 x شريحة اناناس

2 x عدد كيوي (مقشر ومقطع)

2 x عدد يوسفي (مندرين)

1 ½ x كوب ماء (مثلج) الطريقة: نتأكد من نزع البذور من المندرين.

في الخلاط الكهربائي نضع الكيوي والأناناس والمندرين والماء.

نخلط جيدا لمدة دقيقة.

نصب الخليط في أكواب التقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الاناناس بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اليوسفي السهل

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