تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل صن رايز

المقادير
6 x عدد ثلج
2 x عدد مانجة
2 x كوب ماء
1 x كوب عصير برتقال
1 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)
½ x كوب كريمة مخفوقة
الطريقة:
هنضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط جيدا ثم تصب في الاكواب و تزين بشرائح المانجو ثم تقدم بألف هنا .
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