تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الزبادى بالمانجو والمكسرات

المقادير 3 x كوب زبادي

2 x عدد مانجة (مقطعة)

1 x كوب عين جمل (او اي نوع تفضليه من المكسرات) الطريقة: هنضع ثمرة من المانجو في الخلاط الكهربائي بدون النواه والقشر حتى تصبح عصيراً، ثم توضع بالتقسيم في كؤوس التقديم

بعدين نقطع ثمرة المانجو الأخرى الى مكعبات

و نضع فوق عصير المانجو ملعقة كبيرة من الزبادي ثم مكعبات المانجو حتى يمتلئ الكأس

وفي الاخر نرش عين الجمل على سطح كل كأس و و نقدمها باردة بألف هنا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة باللوز والزبادي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم مانجو

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