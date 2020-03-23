تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرفيس بالتمر

المقادير 300 x جرام سميد

300 x جرام تمر (منزوع النواة)

150 x جرام زبدة

1 x رشة ملح الطريقة: فى طاسة غير قابلة للإلتصاق ساخنة على النار نضع السميد مع رشة ملح ونقلب حتى يتحمص ويأخذ لون ذهبى.

ثم نضع السميد والتمر والسمن فى الكبة ونخلطهم حتى ينعموا تماما.

ثم تشكل حسب الرغبة يمكن تشكليها على هئية كرات متوسطة الحجم أو عن طريق قطاعات البسكوت وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت التمر بالكاراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزي كيك بزبدة الفول السوداني

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