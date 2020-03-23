تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الجلاش بالجبنة القريش

القاهرة - لايف استايل المقادير 125 x جرام جبنة (بيضا)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كيس جلاش

1 x عدد بيضة

½ x كوب زبدة

¼ x كوب زيتون اسود (مخلي حلقات) الطريقة: هنخلط الجبنة مع معلقة زبدة والزيتون والفلفل الرومى .

هنفرد الجلاش وندهنه بالزبدة السايحة و نحشي كل ورقة بالخليط و نغلق جوانب الجلاش .

هنرص الخليط فى صينية و نخلط اللبن مع البيضة والملح والفلفل الأسود .

و بعد كده هنصب خليط البيض واللبن على الجلاش وندخله الفرن حتى تمام النضج . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مناقيش بالجبنة الرومى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة

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