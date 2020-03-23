تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حساء الحريرة

المقادير

2 x عود عيدان كرفس (مقطع)

2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء (مقطعة)

2 x كوب عصير طماطم

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مقطعة)

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة زعفران

½ x معلقة صغيرة جنزبيل

½ x كيلو لحم كندوز (أو بتلو وتقطع مكعبات صغيرة)

½ x كوب حمص (منقوع من قبلها بليلة)

½ x كوب عدس (أسود)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

تخلط جميع المكونات اللحم والحمص والبصل والعدس والاعشاب والتوابل وتشوح فى زبدة مدة دقيقتين.

ثم نضيف عصير الطماطم والزعفران ويغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتى النضج.

يذوب الدقيق فى كوب ماء ثم يضاف الى اللحم والعدس والحمص بعد النضج ويترك حتى يغلظ القوام .. يقدم ساخنا .بالهنا والشفا

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