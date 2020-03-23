تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرنب بالتوابل

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x عدد طماطم (مقشرة ومبشورة)

3 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة كمون

1 x عود روزمارى

1 x معلقة كبيرة خل

1 x رشة جوزة الطيب

1 x عدد أرنب

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب زيت زيتون

½ x كوب مرق الدجاج الطريقة: يغسل الأرنب جيدا ويقطع لثمانى قطع.

ثم فى وعاء على النار نضع الزيت والأرنب ونقلب حتى يتحمر.

ثم نضيف الثوم والروز مارى.

ثم نضيف الخل والمرق ونتبل بالملح والفلفل والبهارات ونهدى النار ويغطى الإناء ويترك مدة نصف ساعة.

ثم نضيف الطماطم ونغطى الإناء ويترك نصف ساعة اخرى أو لحين أن ينضج الأرنب.

يغرف فى طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كورما الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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