خيوط تجميلية تعيد الشباب وتمحي خطوط العمر

تم استحداث الـ خيوط التجميلية ، للعناية بجمال المرأة والحفاظ على شبابها، ومكافحة علامات الشيخوخة بالرغم من تقدّمها في السن. فبعد أن كانت الطريقة الوحيدة لإخفاء التجاعيد في الوجه، لا سيما في منطقة الرقبة، هي اللجوء إلى العمليات الجراحية، بات من السهل تحقيق النتيجة المرجوّة، من خلال تطوير نوع جديد من الإجراءات لشد الجلد وتجديد شباب الوجه بعيدًا عن العمليات الجراحية، وهي خيوط شد الوجه والرقبة. فما هي ميزات هذه الخيوط؟! طرق تطبيقها ونتائجها؟! لمعرفة المزيد حول خيوط الشد التجميلية، حاورت الاختصاصي في التجميل الدكتور وسام سليمان ليطلعنا على ميزات وخصائص خيوط الشدّ في السطور الآتية:

خيوط تجميلية لشدّ البشرة ميزاتها وأنواعها

هناك البعض ممّن يعانين ترهلات بسيطة في الوجه، ويبحثن عن الحلول التي تتطلب أدنى قدر من التدخل الجراحي، وقد تكون عملية شد الوجه والرقبة بالخيوط أحد تلك العلاجات التي يلجأن إليها؛ حيث بإمكانها التقليل من الترهّل، لا بل وإخفاء التجاعيد والترهلات حول الخدين، والفك والرقبة، بسرعة أكبر ومخاطر أقل.



فوائد خيوط الشد

إنّ خيوط الشدّ متعددة الاستخدامات، ما يسمح عمليًّا بمعالجة جميع مناطق الوجه، بما في ذلك:

منطقة محيط العينين ومحيط الحاجبين

الخدان

الطيات الأنفية

التجاعيد حول الفم

خط الفك

الألغاد

الرقبة

نصائح يجب اتّباعها بعد شد الوجه بالخيوط

بعد الاستفادة من أفضل أنواع الخيوط لشدّ البشرة، من الضروري اتّباع بعض النصائح للحفاظ على النتيجة المرجوة، وفق الآتي:

عدم المبالغة في القيام ببضع حركات بواسطة الوجه ومنها الضحك.

تجنّب تطبيق منتجات الجمال على الوجه لمدة يحددها الطبيب الاختصاصي.

الانتباه إلى عدم التعرض لأشعة الشمس في وقت قصير بعد الخضوع لهذا الإجراء.

تطبيق كمادات باردة على منطقة الخيوط؛ تفاديًا لحدوث المضاعفات والأعراض الجانبية السلبية.

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أهمية الكولاجين لنضارة البشرة

يساعد الكولاجين في دعم «عوامل النمو» التي تؤثر بشكل كبير على حالة بشرتنا. بالإضافة إلى استخدامه للشفاء من الجروح، كما ويساهم في الحفاظ على بشرة نضرة. مع تقدمنا في العمر، تنتج أجسامنا تدريجًا كميات أقل من الكولاجين، ما يؤدي إلى انخفاض في سماكة الجلد بنسبة 80٪ في عمر 70 عاماً تقريباً. يعدّ فقدان الحجم والقوة هذا عاملًا كبيراً في تكوين الجلد الزائد والتجاعيد. مع نمو جلد أضعف، لم يعد بإمكانه دعم الأنسجة الموجودة تحته بشكل كافٍ، ما يعني أنّ الجاذبية تسحبه إلى أسفل وتمتد به. يمكن أن يساعد غمر جلد الوجه بالكولاجين الطازج عندما تكون علامات تراخي البشرة خفيفة، على الحد من الرخاوة (عن طريق سماكة وترطيب الجلد) ومنعه من أن يزداد سوءًا (عن طريق تقوية الجلد).

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نصائح هامة بعد عملية شدّ الوجه بالخيوط

يعتمد نجاح عملية شدّ الوجه بالخيوط على خبرة الطبيب المختص أولاً، والتزام المريض بالتعليمات والإرشادات الموصى بها من قبل الطبيب ثانياً؛ لتفادي أي مضاعفات جانبية وكذلك للحصول على النتيجة المرجوة. وفيما يأتي أهم النصائح:

بعد الخضوع لعملية شدّ الوجه بالخيوط، يجب الحفاظ على وضعية الرأس إلى الأعلى، وتناول مسكنات الألم إذا لزم الأمر، وفقاً لتوصيات الطبيب.

النوم على الظهر في الأيام الأولى.

استخدام كمادات باردة لتخفيف التورم.

تجنّب تدليك الوجه أو ملامسة أماكن تثبيت الخيط.

عدم استخدام مستحضرات التجميل، وخصوصاً التي تحتوي على مواد كيماوية.

تجنب كافة طرق تقشير الوجه وخاصة الكيميائية لمدة لا تقل عن شهرين.

الابتعاد عن ملامسة الوجه لأي شيء.

الحرص على عدم تعريض الشقوق إلى الضغط أو الحركة الزائدة.

تجنّب ارتداء الملابس الضيقة، لا سيما تلك التي تحتاج إلى وضعها من الرأس.

الامتناع عن تناول الكحول نهائياً؛ تفاديًا لعدم اتساع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى النزيف.

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