شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشياء احرص عليها عند عودتك للمنزل يوميًا لحمايتك وأسرتك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احذر لا تلمس الأسطح لا تقبل أي شخص، تجنب السلام باليدين، جميعها نصائح قدمت في الفترة الأخيرة والهدف منها هو تقليل الاحتكاك والتجمعات مع الآخرين، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا التاجي، الذي تسبب في نشوب حالة من الرعب والذعر في جميع دول العالم.

مما لاشك فيه أن جميع المواطنين يعانون من حالة الذعر والرعب والخوف الشديد، نظرًا لانتشار الفيروس التاجي كورونا، فكل يوم هناك بعض الحالات المصابة به، وأيضًا هناك بعض الحالات التي تم شفاؤها من هذا الفيروس التاجي، ولكن هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها فور الرجوع للمنزل، لحمايتك وحماية أسرتك، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وأيضًا قدمت بعضها وزارة الصحة المصرية، ومنها:

-عدم دخول المنزل بالحذاء الذي كنت ترتده في الشارع، لأنها ممكن أن تكون بيئة خصبة للإصابة بالفيروس التاجي، ولذا عليك خلعها في خارج المنزل، ثم القيام بتنظيفها بالمعقمات جيدًا.

-خلع الملابس التي كنت ترتدها في الخارج، وغسلها علي الفور، لأنه في حالة عدم خلها وتنظيف الملابس فمن الممكن أن تكون بها فيروس كورونا، ويسهل الانتقال والإصابة.

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-غسيل اليدين وأيضًا الوجه جيدًا بعد الرجوع مباشرة للمنزل بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- إذا كنت من الأشخاص الذين يرتدوا القفازات والكمامات عليك علي الفور الالقاء بهم في القمامة ثم غسيل يديك مرة أخرى.

-إذا كنت قمت بشراء بعض الأغراض التي يحتاجها المنزل فعليك تعقم الأكياس بالكحول تجنبًا لانتقال الفيروس إلي الجسم.

-وأنت خارج المنزل حاول عدم الاختلاط الشديد بالآخرين، تجنبًا للتعرض لأي مضاعفات صحية كالإصابة بالفيروس التاجي كورونا.