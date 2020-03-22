ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إيران إلى 1685 حالة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إيران إلى 1685 شخصا اليوم الأحد ، جاء ذلك بحسب تصريحات خاصة ، وأعلنت السلطات المعنية فى دولة إيران، السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل البلاد تجاوز 20 ألف حالة، حيث أكد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، أن التوجيهات الخاصة بالبقاء فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، ستطبق من أسبوعين إلى 3 فقط.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمة أذاعها التلفزيون، الجمعة، إن إيران ستتغلب بالوحدة على تفشى فيروس كورونا، وأشاد بأطقم الأطباء والتمريض لشجاعتهم فى التصدى للمرض الذى أودى بحياة 1284 شخصا فى بلاده.

وقال في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب... إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة".وفيما أعلنت قوات الجيش الفرنسي، اليوم السبت، عن البدء فى تجهيز مستشفيات ميدانية للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا.

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