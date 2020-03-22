تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا فى أوروبا حتى الآن

أفادت تصريحات خاصة فى نبأ عاجل لها ان أوروبا تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن،حيث تعانى دولة ايطاليا من أزمة كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا داخلها خاصة أنه انتشر بشكل كبير فى كافة أرجاء الدولة الأوروبية وأدى إلى إصابة قطاع كبير من المواطنين، وتنتشر فى الشوارع الإيطالية سيارات النقل التابعة للجيش، وتتمثل مهمتها فى نقل الوفيات بسبب الفيروس.

وتتحرك سيارات الجيش ببطء لنقل الوفيات جراء الفيروس بدون عزاء أو أى مراسم لتسمح لأبناء الشعب الايطالى بوادع الضحايا عن بعد، وفيما انتشرت التوابيت داخل الكنائس، وتتفاقم الأزمة داخل ايطاليا بسبب عدم قدرة المستشفيات على التعامل مع العدد الكبير من المصابين ويموت عدد منهم وهم ينتظرون دورهم من أجل تلقى العلاج، وذلك وفق فيديو عرضته قناة العربية.

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