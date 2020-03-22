الصحة البحرينية تعلن تعافى حالات جديدة من كورونا والإجمالى يصل لـ 149

أعلنت الصحة البحرينية اليوم الأحد ، تعافي 24 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين 149 ، جاء ذلك بحسب العربية ، كانت سجلت السلطات فى مملكة البحرين، أصغر حالات الإصابة عمرا بفيروس كورونا «كوفيد-19»، حيث أصيبت طفلة بحرينية «8 سنوات» بالفيروس، بعد زيارتها لإحدى عيادات العيون، ثم نقلت العدوى بعد ذلك لشقيقتها «4 سنوات».

وقالت صحيفة "الأيام البحرينية" أن الطفلة المصابة تم فحصها بعد زيارتها للعيادة، ونقلت العدوى إلى 5 أشخاص آخرين من بينهم شقيقتها والتي تبلغ من العمر «4 سنوات».

ثم نقلت العدوى بعد ذلك إلى بحرينية «28 سنة»، وبحريني آخر «75 سنة»، وبحريني «27 سنة»، وبحرينية أخرى تبلغ من العمر «50 سنة».

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