شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة .. الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول فيروس كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد جيدا ولا تصاب بالذعر
فيما يلي إجابات على الاستفسارات الأكثر شيوعًا حول فيروس كورونا المستجد تقدمها الخليج 365 عبر سلسله فيديوهات،استنادًا على مناقشات مع مختلف الخبراء من المعاهد المشهورة وتحليل لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الهندية.
تناقش الحلقه الرابعة من السلسلة، الفارق بين فيروس كورونا ونزلات البرد العاديه وما هي التحاليل اللازمة لاكتشاف الفيروس .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.