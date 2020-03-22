شكرا لقرائتكم خبر عن "The Sun" البريطانية: عجز فى الباراسيتامول بعد إعلان خطورة الأيبوبروفين لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصيدليات فى بريطانيا عن انخفاض عدد الأدوية الرئيسية فى مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك الباراسيتامول، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة The Sun فى تقرير لها اليوم الأحد.

فقد حذرت الصيدليات الكبرى الموظفين، من أن مخازنها لا تحتوي إلا على إمدادات كافية، ومتوقع نفادها بحلول نهاية التداول الأسبوع المقبل، كما حذرت أيضًا صيدليات "هاي ستريت"، أنه بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن الأدوية قليلة مثل: باراسيتامول وبحلول يوم السبت 28 مارس، يتوقع أن يكون مسكن الألم باراسيتامول "Paracetamol "، قد نفد تمامًا ما أثار الذعر للأشخاص الذين يحتاجون إليه.

في مذكرة عاجلة للموظفين تم تسريبها إلى صحيفة ذا "صن"، اليوم الأحد، أعلنت شركة بووتس أيضًا عن إجراءات صارمة للحد من بيع جميع المنتجات "التي تحتوي على باراسيتامول"، في كل من متاجرها البالغ عددها 2500 متجر، بأن يتم اعطاء علبة واحدة لكل شخص، وأبلغت الشركة الموظفين أن القرار اتخذ من أجل: "المساعدة في دعم أكبر عدد ممكن من العملاء".

العجز فى الباراسيامول بسبب كورونا

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قامت صيدليات المملكة المتحدة، بتقديم طلبات كبيرة مع تجار الأدوية بالجملة للحد من بيع كميات من الأدوية للناس بسبب شراء "الذعر"، الذى انتهجه الكثير من المواطنين، وشراء المستلزمات بكثرة بسبب الذعر من فيروس كورونا، Covid-19.

كما أعلنت شركة بووتس عن خطط للحد من مبيعات المنتجات التي تحتوي على الباراسيتامول لكل شخص.

وقال مصدر مسئول: "إنه وضع مقلق، لأن الضغط على شركات مثل بووتس في هذا الوقت هائل، كان الناس يشعرون بالذعر عند شراء الباراسيتامول، والآن بدأ تأثير ذلك يتزايد، من غير القانوني بيع أكثر من 100 قرص أو كبسولة من الباراسيتامول أو الأسبرين في أي معاملة تجزئة واحدة، وتحد المبادئ التوجيهية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) من بيع عبوتين لكل عميل، وتأتي أزمة الباراسيتامول بعد أن حث رئيس العلوم الحكومية بريطانيا على تجنب الأيبوبروفين لعلاج فيروس كورونا.

وقد تم الإدلاء بتعليقات السير باتريك فالانس، في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث أطلع النواب على نهج المملكة المتحدة في معالجة المرض، فقد أخبر فالانس، كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، أعضاء البرلمان أنه بعد عدم اليقين بشأن تأثيرها: "الشيء المعقول في الوقت الحالي هو تجنب الأيبوبروفين في حالات الأشخاص الذين لديهم فيروس كورونا.

قال متحدث باسم بووتس: "لقد شهدنا زيادة في عدد العملاء الذين يتطلعون لشراء الباراسيتامول في متاجرنا، ونأسف إذا كانت هناك كميات محدودة، ولضمان قدرتنا على دعم أكبر عدد ممكن من الأشخاص، تم تحديد الكميات بحيث يتم إعطاء كل عميل وحدتان فقط من كل منتج من هذه المنتجات، وهى: مطهرات اليد، والصابون، ومنتجات تخفيف الألم، والسعال، والبرد، وجميع أدوية الأطفال، وموازين أو قياس الحرارة، والمناديل اليدوية، حليب الأطفال، ومنتجات تعقيم الأطفال، ومضادات البكتيريا، وكريمات اليد، ويتم اعطاء علبة واحدة لكل عميل للمنتجات التي تحتوي على الباراسيتامول.