شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد المكسرات فى تقوية المناعة ومكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكسرات تعد من الأطعمة الصحية التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية للجسم، ومنها الفيتامينات أ وب وهـ، وأيضا بعض العناصر الغذائية الهامة كالزنك والحديد ومضادات الأكسدة، وحمض الفوليك والفسفور والألياف، والبوتاسيوم، ولذا فهي قيمة غذائية عالية، تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وهذا ما نحتاج إليه خلال هذه الفترة الحرجة نتيجة لانتشار الفيروس التاجي كورونا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " hhdresearch"، أن المكسرات تعد من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها باستمرار لحصول الجسم علي عناصرها الغذائية المختلفة، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها لحمايتك من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

كما أثبت التقرير أن هناك العديد من الفوائد الغذائية الأخري الخاصة بتناول المكسرات ومنها، تقوية وتنشيط المخ وزيادة نسبة التركيز، وذلك يرجع إلي إحتواء المكسرات علي النحاس الذي يساهم في تنشيط خلايا المخ بشكل ملحوظ.

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وأوضح التقرير، أن احتواء المكسرات علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة تجعلها من الأطعمة المميزة في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من إصابته بالفيروسات، وأيضا تقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

تعد المكسرات من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب والتعب المزمن، وأيضا تجعلك تشعر بالسعادة وتقلل فرص إصابتك بالإكتئاب، وأيضا تحميك من الإصابة بمرض السكر، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها، للحصول علي فوائدها لعديدة.

وأثبتت الدراسات أن تناول حفنة يوميا من المكسرات تجعل بشرتك أكثر نضارة، وتقلل فرص الإصابة والتعرض للتجاعيد، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول علي بشرة نضرة وحيوية وخالية من التجاعيد.