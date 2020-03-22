شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فائدة دواء «أزيثروميسين» في علاج فيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح بعض العلماء باستخدام دواء أزيثروميسين -وهو أحد أنواع المضادات الحيوية- لزيادة فعالية دواء هيدروكسيكلوروكوين أثناء علاج فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وفي إحدى الدراسات، التي ضمت 36 مريض -6 منهم لا يعانون من أيّة أعراض، و22 مريض يعانون من التهاب الجهاز التنفسي العلوي، و8 يعانون من التهاب الجهاز التنفسي السفلي، تم استخدام دواء هيدروسي كلوروكوين لحوالي 20 مريض، بينما لم يأخذ باقي المرضى أي دواء لرفضهم ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة دواء أزيثروميسن ضمن خطة علاج المرضى على حسب الأعراض التي يعانون منها.

ووجدت الدراسة أن دواء هيدروكسي كلوروكوين ارتبط بشكل كبير بانخفاض أو اختفاء الوجود الفيروسي لدى المرضى بعد 6 أيام من بداية العلاج .

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كما وجدت الدراسة أنه عند إضافة دواء أزيثروميسين مع دواء هيدروكسي كلوروكوين، كانت النتيجة حدوث انخفاض إضافي للفيروسات،بحسب موقع “الطبي”.

ويؤكد العلماء أن نتائج هذه الدراسة تعتبر مبشرة بالرغم من قلة عدد المشاركين فيها نسبياً في الوصول لعلاج ناجح لفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

الصورة التالية توضح سير الدراسة بالتفصيل:



