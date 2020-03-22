تحذير للرجال "كورونا" يتسبب في تلف "الخصيتين" ويؤدي إلى العقم

هناك العديد من الأعراض التي يُسببها فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل في "ضيق التنفس وارتفاع حرارة الجسم والسعال والجفاف"، إلا أن الجديد في الأمر هو ذلك التقرير الذي حذر من أن الوباء أيضًا يُمكن أن يتسبب في "تلف الخصيتين" عند الرجال، حيث أكد التقرير الذي نشرتها جريدة "ميرور" أن الباحثين بمستشفى "تونغجي" في مدينة "ووهان" الصينية يحثون مرضى "كورونا" الذكور على اختبار خصوبتهم بمجرد شفائهم.

وفي نفس السياق، حذرت دراسة جديدة أن المرض يمكن أن يسبب أيضًا تلفًا لخصيتين عند الرجال، فإن الباحثين من مستشفى تونغجي في ووهان يحثون مرضى الفيروس التاجي الذكور على اختبار خصوبتهم بمجرد شفائهم، مؤكدين في دراستهم التي تم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ، بقيادة البروفيسور لي يوفينغ ، أن "عدوى فيروسات التاجية الجديدة كورونا ناتجة بشكل رئيسي عن تلف الرئتين والجهاز المناعي ، ولكن نظريًا يمكن أن تتسبب عدوى فيروسات التاجية الجديدة أيضًا في تلف الخصية.

وأوضح التقرير أن الوقاية من الفيروسات التاجية كورونا تكمن في عدم السلام بالأيدي، وتقليل التقبيل وتجنب استخدام الأشياء الشخصية الخاصة بالأخريين، بالإضافة إلي عدم لمس الأسطح كالبلاستك والستيل والأوراق النقدية، لأنها ربما تحمل الفيروس التاجي كورونا ويمكن إنتقالها والإصابة بها.

وأضاف التقرير، أنه الفيروس التاجي كورونا يغزو الخلايا من خلال مزيج من البروتين (بروتين S) وإنزيم يسمى ACE2، بالإضافة إلى الرئتين، ويتم التعبير عن هذا الإنزيم أيضًا من عدة أعضاء أخرى ، بما في ذلك الأمعاء الدقيقة والكلى والقلب والغدة الدرقية ، وفقًا للباحثين.

وقد يؤثر الفيروس التاجي على إنتاج الحيوانات المنوية، على وجه الخصوص ، يتم التعبير عن كميات كبيرة من ACE2 في الخصية ، مما يشير إلى أن الفيروس التاجي لديه القدرة على التسبب في تلف في هذه المنطقة، ويؤثر علي إنتاج الحيوانات المنوية وقد تسبب الحالات الشديدة العقم عند الذكور ، و قد يؤثر نقص الأندروجين على الخصائص الجنسية الثانوية والوظيفة الجنسية للذكور.

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