"كورونا" يتصيد الرجال حول العالم بمؤشرات تصل إلى 70% من عدد الضحايا

أظهرت الإحصائيات المنشورة عن عدد المصابين والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - أن الرجال عُرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول فهم يمثلون 60% من الحالات المؤكدة حول العالم وفقًا لأبحاث نشرتها الصحة العامة في إيطاليا، ومؤخرًا كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن أن أكثر من 70٪ من وفيات فيروس كورونا في إيطاليا من الرجال فى حين كانت الاحصائيات تؤكد أن حصيلة الوفيات من النساء لم تزيد عن 30% فقط.

ووجد الخبراء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول، كما وجدت بيانات من الصين أن الرجال يشكلون غالبية القتلى جراء الإصابة بالفيروس، حيث أوضح التقرير أنه توفي عدد ما يقرب من 4 آلاف شخص في إيطاليا بسبب المرض المدمر متخطيه عدد الوفيات التى شهدتها لصين وقت ظهور الوباء عندها، ولكن تبين أن أقل من 1000 منهم من النساء.

ووجد تحليل سابق أن الأرقام كانت أعلى من ذلك وكان 80 % من الوفيات كانت بين الرجال و 20 في % فقط من النساء ولكن الفجوة تضيق بمرور الوقت، حيث تُظهر الأبحاث في الصين ، حيث بدأ الوباء وتفاقم تفشي المرض الآن ، أن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم على الأقل كانوا من الذكور.

وأشار تقرير "ديلى ميل" أن العلماء يأكدون إنهم لا يعرفون لماذا تبدو النساء أقل عرضة للوفاة ، لكنهم اقترحوا أن النساء يميلون بشكل طبيعي لأن يكون لديهم جهاز مناعة أقوى وأنهم أقل عرضة للإصابة بحالات صحية طويلة الأجل تجعل المرضى أكثر عرضة للخطر.

قال الخبراء إنه قد يكون من الضروري أن يكون الرجال أكثر حذرا من النساء فيما يتعلق بتجنب فيروس كورونا، ويجمع العلماء الان من جميع أنحاء العالم البيانات القادمة من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء ، مثل الصين وإيطاليا ، حتى يتمكنوا من النظر في الاتجاهات والأنماط التي تظهر مع انتشار الفيروس.

ومنذ الأيام الأولى للوباء أبلغت الصين أن جميع الذين توفوا بسبب COVID-19 تقريبًا كانوا يعانون بالفعل من حالة صحية خطيرة مثل مرضى القلب أو السكري أو الربو.

من جانبه قال البروفيسور صبرا كلاين من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية "الحقيقة الصادقة هي أننا لا نعرف اليوم لماذا يكون فيروس كورونا أكثر خطورة على الرجال من النساء أو لماذا يكون حجم الاختلاف أكبر في إيطاليا من الصين.

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