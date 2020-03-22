الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب 267013 وقتل 11201 على مستوى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.
يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.
وقال، علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث أن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأي حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية.
وبذلك تعطي ووهان أملاً لبقية العالم بأن الوضع مهما كان قاسياً وخطيراً يمكن أن نعكس مساره.
وأضاف، علينا أن نتوخي الحذر بالطبع، فحتى هذا الوضع الإيجابي يمكن أن ينقلب على عقبيه، ولكن تجربة المدن والبلدان التي حاربت هذا الفيروس وتمكنت من دحره تعطي الأمل والشجاعة لبقية العالم.وتنشر المنظمة أهم البلدان التى ينتشر فيها فيروس كورونا وهى:
الصين: 81416 حالة
إيطاليا: 47021 حالة
إسبانيا: 19980 حالة
إيران: 19644 حالة
ألمانيا: 18323 حالة
الولايات المتحدة الأمريكية: 15219 حالة
فرنسا: 12475 حالة
كوريا: 8799 حالة
سويسرا: 4840 حالة
المملكة المتحدة: 3983 حالة
هولندا: 2994 حالة
النمسا: 2649 حالة
بلجيكا: 2257 حالة
النرويج: 1742 حالة
السويد: 1623 حالة
الدانمرك: 1255 حالة
أستراليا: 1081 حالة
ماليزيا: 1030 حالة
البرتغال: 1020 حالة
اليابان: 1007 حالة
التشيك: 904 حالة
كندا: 846 حالة
إسرائيل: 712 حالة
سفينة دايموند برنسيس: 712 حالة
أيرلندا: 683 حالة
تركيا: 670 حالة
البرازيل: 621 حالة
اليونان: 495 حالة
باكستان: 495 حالة
لكسمبرج: 484 حالة
قطر: 470 حالة
فنلندا: 450 حالة
إندونيسيا: 450 حالة
شيلي: 434 حالة
بولندا: 425 حالة
تايلاند: 411 حالة
أيسلندا: 409 حالة
سنغافورة: 385 حالة
الإكوادور: 367 حالة
السعودية: 344 حالة
سلوفينيا: 341 حالة
رومانيا: 308 حالات
الفلبين: 307 حالات
البحرين: 297 حالة
الهند: 258 حالة
روسيا: 253 حالة
جنوب أفريقيا: 240 حالة
بيرو: 234 حالة
العراق: 193 حالة
لبنان: 187 حالة
الكويت: 176 حالة
الإمارات العربية المتحدة: 140 حالة
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