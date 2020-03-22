شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تزيد مخاطر تعرضك لمضاعفات فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت التقارير الصادرة من جهات مثل: منظمة الصحة العالمية أو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن بعض الأشخاص هم أكثر عرضة لمضاعفات صحية خطيرة بسبب فيروس كورونا، وهم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل السكري نتعرف فى هذا التقرير على كيفية تأثير الإصابة بـ 5 أمراض مزمنة على صعوبة مواجهتك لفيروس كورونا وزيادة احتمالية تعرضك للمضاعفات، وفقاً لموقع "Health".

أمراض تزيد خطر تعرضك لمضاعفات فيروس كورونا

مرض القلب

يميل الأشخاص المصابون بأمراض القلب إلى الإصابة بأمراض كامنة أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وأمراض الرئة، مما يضعف أنظمة المناعة في الجسم ضد العدوى الفيروسية.

وقال ويليام ، الطبيب و مؤلف كتاب " التغلب على المرض: كيف يمكن لجسدك أن يشفي نفسه" أن "الحمى المرتبطة بـ COVID-19 تضع ضغطًا إضافيًا على متطلبات التمثيل الغذائي في الجسم ، مما يؤكد على ضعف القلب بالفعل، كما أن الالتهاب الرئوي من كورونا يجعل من الصعب على الرئتين أكسجة الدم، وهذا يضع المزيد من الضغط على القلب. "

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب الالتهاب الناجم عن العدوى في تلف بطانة الأوعية الدموية التي يضخ القلب من خلالها الدم.

في فبراير ، أصدرت الكلية الأمريكية لأمراض القلب نشرة لتحذير المرضى من احتمال زيادة خطر COVID-19 الذي يتضمن احتياطات إضافية لاتخاذها مثل: البقاء فى المنزل وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي للمساعدة في تقوية القلب.

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة والتي تشمل الربو وارتفاع ضغط الدم الرئوي، وأجزاء أخرى من الرئة، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة أن يكونوا متيقظين بشكل خاص بشأن فيروس كورونا، لأن أحد المضاعفات المحتملة هو الالتهاب الرئوي.

قال الدكتور لي أن "الالتهاب الرئوي يضر بالرئة ، التي تنقل الأكسجين إلى الجسم، وفي المرضى الذين يعانون بالفعل من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، يمكن أن تكون قاتلة".

أصدرت مؤسسة COPD المزيد من النصائح للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة) ، يشمل هذا توفير ما لا يقل عن 30 يومًا من جميع الأدوية المطلوبة في متناول اليد.

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داء السكري

الفيروس التاجي خطيرًا جدًا على مرضى السكري ، بسبب ضعف جهاز المناعة، يصعب على الجسم محاربة الفيروس التاجي ، وفقًا لمؤسسة السكري الدولية (IDF)، كما قد تزدهر الفيروسات أيضًا عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة.

يعاني مرضى السكري من ارتفاع مستويات الالتهاب في جميع أنحاء أجسامهم ، وهو عامل خطر آخر.

وقالت ماريا بينا ، مديرة خدمات الغدد الصماء في أطباء فورست هيلز ،: ​​"إذا كنت مصابًا بعدوى فيروسية ، يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي أسهل ، لأن مرض السكري نفسه مرض التهابي".

يجب أن تكون مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم أولوية ، لأن أي نوع من العدوى يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم.

الاكتئاب والقلق

لا يؤثر فيروس كورونا فقط على الأشخاص الذين يعانون من أمراض جسدية مزمنة فقط لكن يمكن أن يكون له تأثير خطير على أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والنفسية ، مثل القلق والاكتئاب ، حتى إذا لم تكن مصابًا بفيروس كورونا.

الخوف من الفيروس وجميع التغييرات التي يسببها يرفع مستويات القلق للجميع ، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق، فإنه أسوأ بكثير".

جيل سالتز ، أستاذ الطب النفسي المساعد في نيويورك قال أن الأشخاص الذين تمكنوا من علاج اضطراب القلق قد ينتكسون، وأن أولئك الذين يعانون بشكل نشط قد تكون أعراضهم أسوأ.

وأضاف : "القلق يزيد من تفاقم الاكتئاب ، خاصة أولئك الذين يكون اكتئابهم من النوع المضطرب ، وهو نوع فرعي من المرض يتميز بسلوك عصبي قلق و سريع الانفعال.

وأوصي دكتور سالتز بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم وتجربة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق للتقليل من القلق ووضع جدول زمنى يومي وهذا يعني الاستيقاظ في نفس الوقت الذي تقوم فيه عادة والاستحمام ، وارتداء الملابس ، وخلق جدول زمني والالتزام به ، والحفاظ على معدلات النوم الطبيعي.