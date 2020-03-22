شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمياه.. اعرف إزاى تعقم المياه بالمنزل وتحمى نفسك من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار الفيروسات والعدوى ينصح الكثيرون باتباع طرق الوقاية والاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم تناول الطعام والشراب خارج المنزل وذلك لعدم ضمانة جودته ونظافته، وفى اليوم العالمى للمياه يقدم الخليج 365 طرق تعقيم المياه في المنزل وفقا لما ذكره موقع epa

1:ينصح بتعقيم المياه عن طريق غليها لمدة دقيقة ثم تعبئتها في زجاجات بعد أن تهدأ، حيث اثبتت الدراسات أن على المياه يساعد على قتل البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي الأمراض.

2:من الممكن وضع قليلا من الملح إلى كل تر مياه، فيساعد ذلك على تعقيمها ووقايتها من الفيروسات والجراثيم.

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3:من الممكن استخدام الكلور في معالجة المياه وتنقيتها ولكن الكلور الخالى من العطور، وضع كمية قليلة من مياه الشرب وترك الخليط على الأقل 60 دقيقة قبل الشرب.

وفى يومها العالمى ينصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية والأطعمة التي تحتوى على سوائل عديدة وذلك لتعزيز صحة الجهاز المناعغى والوقاية من الفيروسات والعدوى، ولكن تأكد من نظافة المياه قبل تناولها وقم بالخطوات السابقة لتعقيم المياه في المنزل.