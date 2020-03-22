شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب ممارسة الرياضة خلال وباء فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت تسمية "كورونا" بالفيروس التاجي، لأن غلاف شكله محاط بمسامير بروتينية صغيرة تسمى peplomers هذه المسامير البروتينية الصغيرة تسبب الخراب عندما تلتصق بأنسجة الرئة وتختطف بالأنسجة الصحية في بناء جيش من الفيروسات التاجية القاتلة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، يستقر الفيروس في المقام الأول مع الجهاز التنفسي - الأنف والفم والرئتين - فهو شديد العدوى عندما يعطس الناس أو يسعلون أو يتبادلون هواء الجهاز التنفسي مع الآخرين.

وعلى الرغم من أهميته، كان الابتعاد الاجتماعي بمثابة خيبة أمل اجتماعية للعديد من الرياضيين في الفرق، ومتخصصي اللياقة البدنية والمشجعين الرياضيين الذين يجدون الفرح البيوكيميائي من اندفاع الدوبامين أو تقليل التوتر من خلال التمارين المنتظمة والرياضة.

إليك كيفية تأثير التمرين على الجهاز المناعي استجابة للأنفلونزا وبعض النصائح العملية حول مقدار ما يجب على الناس (وما لا يجب) من ممارسة الرياضة.

مارس رياضة معتدلة

أظهرت الأبحاث أن التمرين يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة في الجسم، والتمارين الخفيفة إلى المتوسطة - التي تتم حوالي ثلاث مرات في الأسبوع - قللت من خطر الوفاة أثناء تفشي الإنفلونزا هونج كونج في عام 1998.

وكشفت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية على الإطلاق أو الكثير من التمارين - على مدار خمسة أيام من التمارين في الأسبوع - كانوا أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين مارسوا الرياضة بشكل معتدل.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة التي تم إجراؤها قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإصابة تقلل من شدة المرض والحمل الفيروسي في الفئران البدينة وغير السمينة.

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وبالتالي ، تشير البيانات الحيوانية والبشرية إلى أن التمارين لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع ، تعد نظام المناعة بشكل أفضل لمحاربة العدوى الفيروسية.

ماذا لو لم نتمرن بانتظام؟

تشير البيانات إلى أن التمارين المعتدلة لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميًا بعد الإصابة بفيروس الأنفلونزا تحسن فرص البقاء على قيد الحياة.

وفي الواقع، نجا 82 ٪ من الفئران الذين مارسوا 20-30 دقيقة يوميًا خلال فترة الحضانة ، أو الوقت بين الإصابة بالأنفلونزا وإظهار الأعراض.

وفي المقابل، نجا 43٪ فقط من الفئران المستقرة و 30٪ من الفئران التي قامت بتمرين شاق - أو 2.5 ساعة من التمرين في اليوم .

لذلك، على الأقل قد تكون التمارين الخفيفة إلى المعتدلة أيضًا واقية بعد الإصابة بفيروس الأنفلونزا ، في حين أن القليل من التمارين الرياضية أمر جيد لكن انعدام الرياضة أو الكثير من التمارين سيء.

ما مقدار التمرين الصحيح؟

في ما يلي بعض الإرشادات بناءً على الكمية المناسبة فقط لمعظم الأشخاص.