تخدر الشفاه.. على ماذا يدل؟ وما مدى خطورته على صحتك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ الشفتان من أكثر الأجزاء حساسية في جسم الإنسان، ويشعر الكثير من الأشخاص بخدران بهما، والذي يعد طبيعيا إذا كان بعد زيارة طبيب الأسنان، لكنه ليس طبيعيا في حال شعرتِ بالخدر أو فقدت الإحساس بهما بشكلٍ مفاجئ أو مستمر.

وحدوث هذا قد يدل على عدة أسباب سنستعرض بعضها:

متلازمة الحساسية الفموية

تحدث متلازمة الحساسية الفموية عند تناول أو لمس الخضراوات النيئة أو الفاكهة الطازجة أو البذور مثل عباد الشمس، فيشعر الشخص بعدها بدقائق بحكة ووخز في الحلق وأحيانا يحدث انتفاخ أو تقلص في الشفتين.

وتختفي هذه الأعراض بسرعة واحيانا تستمر لساعات، لذلك على الأشخاص المصابين بالحساسية الفموية أن يتجنبوا الأطعمة التي قد تحفز الحساسية، وشطف آثار الطعام من الفم والشفتين بالماء فور الانتهاء من الطعام.

قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية بسبب عدم إنتاج الجسم لهرمون الغدة الدرقية بشكلٍ كاف، وهذا قد يؤدي إلى شعور الأشخاص في بعض الأحيان بالوخز بالشفتين.

ولقصور الغدة الدرقية أعراض أخرى مثل الشعور بالحرقة في أطراف الأصابع واكتئاب وقلق وتساقط شعر وتشنجات في العضلات، وعلى الشخص الذي يشعر بهذه الأعراض مراجعة الطبيب.

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي، يجعل الشخص يشعر بالخدران والوخز في الشفتين وكذلك أجزاء أخرى من الوجه، وقد يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم كالذراعين والساقين.

ولهذا المرض أعراض أخرى مثل الرؤية الضبابية والدوخة وتصلب العضلات أو ضعفها، وعلى الشخص الذي يشعر بهذه الأعراض مراجعة الطبيب.

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قروح البرد

قروح البرد هو الاسم العلمي للبثور التي تتكون على الشفتين وحولهما، فالشخص الذي يصاب بها يشعر بوخز بالشفتين، كذلك الشخص الذي يقوم بمشاركة المصاب أدواته مثل المنشفة مثلا فقد يشعر أيضا بوخز خفيف بالشفتين ويستمر لمدة يوم كامل.

وقد يعاني المصاب من أعراض أخرى مثل الحمى والصداع والتهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية، وعادة تقل هذه البثور مع الأيام ودون علاج.

مرض رينود

هو مرض يؤدي إلى التنميل في بعض أطراف الجسم، مثل أطراف اليدين والقدمين، ويحدث ذلك عند انخفاض درجات الحرارة أي البرد أو الإجهاد، وذلك بسبب ضيق الشرايين التي تغذي الجلد بالدم؛ ما يقلل من وصول الدورة الدموية لبعض المناطق مثل الشفتين والساقين والذراعين والأصابع فتشعر بإنها مشدودة ومخدرة.

ويشعر المصاب بمرض الرينود بأعراض أخرى مثل تغير لون الجلد من الطبيعي إلى الأزرق أو الأحمر، كذلك يشعر بخفقان أو ارتعاش عند عودة الدم.

وهناك بعض الأدوية التي تساعد في التخفيف من أعراضه كابتعاد المصاب عن التدخين، وتجنب التعرض المفاجئ للبرد.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية بسبب تجلط الأوعية الدموعية أو انفجارها، فعندما لا يستطيع الدماغ الحصول على الدم الذي يحتاجه، يشعر الشخص بتخدر في الفم والوجه.

ويشعر المصاب بأعراض أخرى مثل الدوخة ومشكلة في التوازن وصداع حاد ومشاكل في الرؤية وصعوبة في المشي، وعلى من يشعر بهذه الأعراض الاتصال بالدفاع المدني على الفور وإخبار شخصٍ قريب منه.