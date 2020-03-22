تقنية ترميم الثدي بعد الخضوع للعلاج الكيميائي.. تعرفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يتكون سرطان الثدي بسبب نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، إذ يصيب أعضاء الجسم وينقسم الى نوعين، الأورام الحميدة والأورام الخبيثة (وهي ما تُعرف بالأورام السرطانية). ويتم التمييز بينهمـا بفحص الأنسجة .

ويتكون سرطان الثدي بسبب تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي من دون القدرة على السيطرة عليه، ما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايـا على الانتشار.

هناك عدة أنواع من سرطان الثدي، وأكثر هذه الأنواع شيوعا ما يعرف بسرطان قنوات الحليب، ويشكل هذا النوع 90% من حالات الإصابة بسرطان الثدي.

وقد تظهر الأعراض من خلال كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، انتفاخ وتورم الثدي، خروج إفرازات من الثدي، تغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد، وكذلك انعكاس حلمة الثدي، حكة، أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي.

وهناك أمر لا بد من التنبه إليه، وهو أن ظهور الكتل لا يعني بالضرورة أنه سرطان، فقد تكون بسبب وجود تكيسات أو عدوى.

ويمكن تشخيص المرض من خلال الفحص الذاتي:

- يجب أن يكون جزءا من العناية الروتينية كل شهر وذلك بعد الدورة الشهرية بثلاثة إلى خمسة أيام، ويجب زيارة الطبيب عند ملاحظة أية تغيرات. ويتم الفحص من خلال الاستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الكتف الأيمن، وتحسس الثدي الأيمن بباطن الأصابع الثلاثة الوسطى لليد اليسرى.

- الضغط بشكل دائري وخفيف وثابت دون رفع اليد عن الجلد.

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- متابعة التحسس على أن تكون حركة الأصابع صعودا ونزولا هذه المرة.

- البحث عن أي تغيرات غير طبيعية في الثدي، وفوق وأسفل عظمة الترقوة، وفي منطقة الإبط.

- تكرار الخطوات السابقة على الثدي الأيسر باستعمال اليد اليمنى.

كما يمكن اللجوء إلى وضعية الوقوف أمام المرآة وملاحظة أي تغييرات: وضع الذراعين على الجانبين، رفع الذراعين فوق الرأس، الضغط باليد على الخصر وشد الصدر، الانحناء إلى الأمام مع وضع اليدين على الخصر.

ويمكن الاعتماد أيضا على الفحص السريري لاكتشاف المرض من خلال فحص للثدي يجريه أطباء واختصاصيون مدربون في المستشفى.

في حين يقتصر الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام) على تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويعتبر أدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يمكنه الكشف عن السرطان عندما يكون حجمه صغيرًا مما يساعد على المعالجة مبكرًا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع البروفسور في مجال التجميل مصطفى حمدي إذ تحدث عن مختلف الأمور التي تمر بها المرأة عند خضوعها لترميم الثدي.