5 أزواج من المشاهير يعيشون في بيوت منفصلة

تعتمد الحياة الزوجية على الشراكة بين الطرفين فى كل شىء من العيش فى منزل واحد وتناول الطعام على مائدة واحدة والمشاركة فى استخدام كل شىء بالمنزل، وهذا المتعارف عليه بمختلف أنحاء العالم، لكن بعض الأزواج من المشاهير قرروا التمرد على الوضع التقليدي واختاروا عدم العيش معاً بمنزل واحد، وهذا ما أشار إليه تقرير نشر بموقع مجلة" elle "، إلى بعض النماذج من الأزواج وهما :

كيلي كوكو وكارل كوك

بعد عام من زفاف الممثلة كيلي كوكو ورجل الأعمال كارل كوك الذى كان في عام 2018 ، اختار الزوجين عدم العيش معاً فى منزل واحد واصفين علاقتهم بأنها غير تقليدية، وإن هذه الطريقة لن تؤثر على علاقتهم كزوجين.

آشلي جراهام وجوستين ارفين

كان المخرج جوستين ارفين في عام 2016 ، يعيش في لوس أنجلوس بينما كانت زوجته عارضة الأزياء اشلى جراهام تقيم في مدينة نيويورك، والتى صرحت بإحدى الصحف بأنهما يحرصان على قضاء بعض الوقت معاً كل أسبوعين، سواء بلوس أنجلوس أو نيويورك، وأحياناً يلتقيان بباريس أو ميامى.

جوينيث بالترو وبراد فالتشوك

صرحت المغنية والممثلة جوينيث بالترو في يونيو 2019 ، بإحدى المقابلات الصحفية، لمجلة صنداى تايمز ستايل، بأنها وزوجها المخرج براد فالتشوك لا يعيشان معًا بمنزل واحد، لكنهم يقضيان أربع أيام فى الأسبوع معاً بمنزلها، وباقى الأسبوع تذهب لمنزله.

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هيلينا بونهام كارتر وتيم بيرتون

خلال علاقتهما التي استمرت 13 عامًا، عاشت الممثلة هيلينا بونهام كارتر والمخرج تيم بيرتون في منزلين منفصلين في شمال لندن مع طفليهما، وفي عام 2010 ، تحدثت الممثلة إلى راديو تايمز عن وضعهم المعيشي ، وفقًا لصحيفة التلغراف، بأنهما لا يعيشان معاً بمنزل واحد، ولكن علاقتهم جيدة ببعضهم.

بيثاني مايرز ونيكو تورتوريلا

ارتبط الثنائي بيثاني مايرز رائدة الأعمال الأمريكية في مجال اللياقة والممثل الأمريكى نيكو تورتوريلا ببعضهما منذ عدة سنوات وعقدوا زواجهم في مارس 2018، لكنهما قررا عدم العيش معاً بمنزل واحد، واتفقا على أن يلتقيا بشكل أسبوعي.

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