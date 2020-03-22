شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تعافت ذاتيا من كورونا فى المنزل: الزموا البيت ولا داعى للذعر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 37 عاما قصة شفائها من فيروس كورونا، من خلال التزامها المنزل وتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، رغم أنها لم تعاني من السعال أو العطس، حيث أكدت أنها تعافت بفضل بقائها في المنزل.

وقالت إليزابيث شنايدر من مدينة سياتل ، أكبر مدينة في ولاية واشنطن، والتي لديها أعلى معدل للوفيات التاجية في الولايات المتحدة، إنها بدأت تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في 25 فبراير ، بعد ثلاثة أيام من الذهاب إلى حفلة تم تحديدها لاحقًا على أنها المكان الذي أصيب فيه 5 أشخاص آخرين على الأقل.

وأضافت الأمريكية، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة الحيوية ، أنها "استيقظت وشعرت بالتعب ، ولكن لم يكن الأمر أكثر مما تشعر به عادةً عندما يتعين عليك النهوض والذهاب إلى العمل".

وأوضحت انها لم تشك في أنها مصابة بالفيروس ، ولكن بحلول منتصف النهار شعرت بصداع ، إلى جانب حمى وأوجاع في الجسم، ثم قررت مغادرة مكتب شركة التكنولوجيا الحيوية حيث تعمل كمدير تسويق ، وعادت إلى المنزل.

بعد الاستيقاظ ، وجدت أن درجة حرارتها مرتفعة بلغت ذروتها عند 103 درجة فهرنهايت في تلك الليلة (39.4 درجة مئوية)، وقالت: "في تلك المرحلة ، بدأت أشعر بالقشعريرة والوخز في طرفي ، وهذا كان مثيرا للقلق".

لجأت إلى أدوية الأنفلونزا التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج الأعراض ، ودعت صديقًا إلى الاستعداد في حالة احتياجها لاصطحابها إلى غرفة الطوارئ، لكن الحمى بدأت في التراجع في الأيام التالية.

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بعد بضعة أيام ، اكتشفت من خلال منشور صديق على Facebook أن العديد من الأشخاص من الحفلة التى حضرتها قد ظهرت عليهم أعراض متشابهة ، وبدأت في الشك أكثر.

قررت التسجيل في برنامج بحثي يسمى دراسة أنفلونزا سياتل ، على أمل أن تقدم إجابة، أرسل لها الفريق المسؤول عن الدراسة مجموعة من مسحات الأنف ، وأرسلتها بالبريد مرة أخرى وانتظرت عدة أيام أخرى.

وقالت: "تلقيت أخيراً مكالمة هاتفية من أحد منسقي البحوث يوم السبت (7 مارس) ، أخبرتني بأنك" أظهرت نتائج اختبار COVID-19 بشكل إيجابي ".

اعترفت شنايدر وهي تضحك على الرغم من أن والدتها بكت عندما أخبرته، ولكنها اكدت انها اذا كانت تعرف فى البداية انها مصابة بفيروس كورونا من المؤكد كانت تشعر بالمرض الشديد نتيجة الخوف

بعد معرفة النتائج كانت أعراضها قد خفت بالفعل ، وأبلغتها السلطات الصحية المحلية بالبقاء في المنزل لمدة ٧ أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض أو 72 ساعة بعد أن تهدأ.

لقد مر أسبوع الآن منذ أن شعرت بتحسن ثم بدأت تخرج للقيام بالمهمات لكنها لا تزال تتجنب التجمعات الكبيرة وتستمر في العمل من المنزل.

قالت شنايدر إنها تشارك قصتها "لإعطاء الناس القليل من الأمل" من خلال تجربتها المعتدلة نسبيًا مع العدوى ، التي عالجتها بنفسها من المنزل، مؤكدة انه لا داعي للذعر، فإذا لم تكن أعراضك مهددة للحياة ، فما عليك سوى البقاء في المنزل ، والتداوي بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، وشرب الكثير من الماء ، والحصول على قسط كبير من الراحة والتحقق من الأعراض.