مراحل النمو العقلي عند الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 11:39 صباحاً - نمو المولود لا يرتبط بنموه الجسمي فقط، بل بقدرته وتطور نموه العقلي ومدى تفاعله مع العالم الذي يحيط به والتي تزداد تدريجياً تبعاً لما يتزود به الطفل من معلومات وتوجيهات من قبل الوالدين وأهل البيت، فإلى جانب تطور حركة الجسم والرأس واليدين المُشاهدة هناك التطور العقلي والإدراك الذهني. معنا الدكتور محيي سعيد طبيب الأطفال للشرح والتوضيح.

التطور العقلي للطفل في الشهر الأول والثاني

الشهر الأول يستجيب لابتسامة الأم...خلال معظم فترات اليقظة تكون عيناه تائهتين ولا يظهر أي تغيير، يغلق جفن العين أمام الضوء المبهر، قد يأتي بحركات متوافقة للعين جانبية -عليا أو سفلى- متابعة ضوء أو شيء مرئي، يمكن أن يتابع لعبة متحركة من جانب جسمه، ولكي يتم هذا التتابع يجب أن تمر في مدار رؤيته... ولن يبحث عنها إذا ابتعدت عن مداره، يهدأ عند حمله ويبكي حين يحتاج إلى مساعدة، يثبت نظره على وجه الأم كاستجابة لابتسامتها، وقد يحاول أن يبتسم للوجه أو الصوت، ويبدأ في التعرف على صوت الأبوين.

الشهر الثاني يتفاعل مع الأشخاص...يحاول التركيز على شيء واحد أو اثنين، يدرك الفرق بين الأشخاص والأشياء والأصوات، يظهر عليه الشعور بالضيق والابتهاج والتأثر، يمكن أن يهدئ نفسه بالرضاعة، يبتسم للأب وللأم وللإخوة، ينزعج وينتفض للأصوات العالية ويظهر على علامات وجهه، تبدو نظراته أحياناً كأنها للانهاية، يأتي بحركات متوافقة للعين دائرية وهو ينظر للضوء، أو إلى أي شيء متحرك ويتابعه من جانبي العين، كما ينظر إلى الأشياء والخيالات المتحركة، ولكنه يفضل النظر إلى الأشخاص، يتجاوب وينفعل بتحريك جسمه، يسكت وينصت للوجوه والأشخاص، يدرك الارتباط بين الأم والغذاء، يهدأ عند حمله ويعشق الاستحمام.

التطور العقلي للطفل في الشهر الثالث والرابع

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الشهر الثالث يميز بين أفراد العائلة...يتابع الأشياء بعينيه ورأسه، يركز النظر في الصور واللعب القريبة والبعيدة منه، يراقب يديه ورجليه ويبدأ في تكوين الذاكرة، وقد يظهر الملل من تكرار الأصوات والمناظر، يتعرف على وجهه وعينيه ويديه، ينتقل نظره من شيء إلى آخر، وينظر إلى الأشياء المتدلية أمامه ويحاول الوصول إليها بمد يديه نحوها، يطيل النظر في الأشياء التي تسره، يترك الرضاعة للاستماع إلى الآخرين، يبحث بعينيه عن مصدر الصوت، يصدر الضحك تلقائياً، يتعرف على أمه بالنظر، يميز بين الأشخاص، يبكي أو يضحك حسب إحساسه بالألفة تجاه من يحمله، يدير رأسه تجاه الكلام والغناء، وعند معاونته يطلق نغمات تعبر عن استجابته.

الشهر الرابع يستعد لوجبة طعامه وينتظرها...يضحك بصوت عال، يطيل النظر في الأشياء المتدلية، يرى الألوان مثل البالغين، يتتبع الأشياء المتحركة ومصدر الصوت برأسه وعينيه، يدرك اختلاف المسافات والعمق، يحملق في المكان الذي تسقط منه الأشياء، يميز الأشخاص من الأشياء يفرق بين الوجوه، ويبدي قلقاً من وجود شخص غريب، يبتسم لصورته في المرآة ويصدر نغمات فرحة، يتفاعل مع المحيطين، ويبدي حذراً من المواقف الغريبة، يفضل لعبة عن أخرى وينقلها من يد إلى يد، يعبر بنغمات صوتية عن مشاعره، يهدأ لسماع الموسيقى، يلعب ويتحرك ويطرطش بالماء أثناء الاستحمام.

التطور العقلي للطفل في الشهر الخامس والسادس

الشهر الخامس يجذب أنظار الآخرين إليه...يظهر التوافق بين عينيه ويديه، يصل إلى الأشياء بيديه الاثنتين، أو يمسكها ويضعها في فمه، يرى جزءاً من الشيء فيتوقع رؤيته كله، يبحث بنظره عما يتحرك بسرعة، يميل إلى الأمام إن سقط شيء على الأرض، يتعرف على المألوف ويتذكر أفعالاً سابقة قام بها، يخزن صورة لوجه الإنسان في ذهنه أي يتذكرها، يظهر الغضب والخوف والرفض، يميز صورته عن صورة أمه في المرآة.

الشهر السادس يقلد الآخرين ويصنف طعامه...يتوقف عن الصراخ عند سماع الموسيقى، يفحص جميع زوايا الأشياء، ينقل الأشياء من يد إلى أخرى، يمسك بكعب ويحاول الوصول للثاني وينظر للثالث، يستاء إن أُخذت منه لعبته، يقلد الآخرين في السعال وإخراج اللسان، يضحك للأطفال الغرباء وينادي والديه لطلب المساعدة، يستمتع بالطعام ويبدأ في تحريك الزجاجة في اتجاهات مختلفة ويظهر حبه وبغضه لأصناف معينة من الطعام.