مراحل النمو العقلي عند الطفل من 7-12 شهراً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 11:39 صباحاً - يحذر أطباء الأطفال محلياً وعالمياً من الالتزام بشكل صارم بما هو منشور في جداول تطور المهارات الحركية والعقلية والذهنية في الأشهر الأولى للطفل؛ إذ إن معظمهم يختلفون فيما بينهم في إنجاز هذه المهارات العقلية والحركية في أوقات تتفاوت من طفل إلى آخر...لذلك على الأم إدراك هذا ثم المراقبة مع توفير كل احتياجات الطفل ومساندته لأداء بعض الحركات بل ومشاغبته؛ لكي يتفاعل معها ومع الأشياء البسيطة من حوله...الدكتور محيي سعيد استشاري طب الأطفال الحديث لا يزال يتابع معنا رحلة الـ12 شهراً.

التطور العقلي للطفل في الشهر السابع والثامن

في الشهر السابع يتفاعل طفلك مع الأشخاص والأشياء...فهو ينصت إلى كلامه وكلام الآخرين، يبدي اهتماماً ملحوظاً وشغفاً واضحاً بالتفاصيل، يصل إلى الأشياء ويمسك اللعب بيد واحدة، يحاول تمييز الأشياء البعيدة والقريبة وأيضاً المسافات، يفضل اللعب التي تحدث صوتاً مثل الجرس والشخشيخة، يبدأ في تقليد فعل معين لشخص قريب كالأم أو أخوته، ويحاول إيجاد ارتباط بين صور الأطفال وبين نفسه، يبدو عليه التأهب لمتابعة ردود أفعاله وتصرفاته، ويصدر نغمات في هذا المعنى، ينقل الأشياء واللعب بسهولة من يد إلى أخرى، ويذهب إلى المرآة عندما يرى صورته فيبتسم ويهلل لها، يتحسس جسمه بيديه، ويخاف من الغرباء، يستطيع أن يداعب ويعاكس، ويميز بين المخاطبة برقة والمخاطبة بغضب، يبدأ في استعمال أصابع يديه ليأكل بها، يبدأ في مسك الملعقة والكوب ليلعب بهما ويعتمد على نفسه بالأكل، ويغلق شفتيه بشدة إذا قدم له طعام يرفضه.

وفي الشهر الثامن يصرخ طفلك ليجذب انتباهك...يبدأ في تقليد الكبار وسلوكهم، يخاف من الغرباء ويتعلق بأمه ويصل إليها ويحاول مسكها، لا يحب أن يبتعد عن أمه ويفيق من نومه حينما تناديه، يضحك أمام المرآة، ويحاول أن يقبل صورته، يصرخ لجذب الانتباه إليه ويدفع بيده الأشياء التي لا يرغب فيها، ويستجيب لكلمة «لا».

النمو العقلي والإدراك والتفاعل في الشهر التاسع والعاشر

في الشهر التاسع يحاول أن يطعم نفسه...يظهر عليه الخوف حين يُترك على مكان يرتفع عن الأرض، يحاول مسك الأشياء الدقيقة بالإبهام والسبابة والأشياء الكبيرة بكلتا يديه، يرغب في مشاركة من حوله في أعمالهم، ويستطيع أن يمسك الأشياء بأي يد على حدة، يبدي رفضه ومعارضته في بعض الأحيان، ويميز والدته في المرآة، يعرف متى ستطعمه والدته، ويستطيع أن يرفض الطعام، يكرر الشيء إذا طلب منه، ويبدي اهتماماً بلعب الآخرين، ويحاول أن يطعم نفسه.

وفي الشهر العاشر يظهر حنانه تجاه الحيوانات والعرائس... ويكرر الأشياء المضحكة، يتبين اللعب التي خلفه دون النظر إليها، يحاول ثني الورق -كرمشته- وينظر بسرور إلى صندوق اللعب، يميل إلى بعثرة الأشياء -محتويات مكتب والده مثلاً- يبحث عن الأشياء وعندما يراها يربت عليها، قد يلجأ إلى قلب الصندوق أو الكوب بحثاً عن لعبة بداخله، يبدأ تفضيل يد على الأخرى وتفضيل جانب من جسمه على الآخر، يدقق في أجزاء جسمه، ويستطيع أن يعبر عن مزاجه سواء أكان فرحاً أم غاضباً، يحب سماع الموسيقى ويكون أكثر حساسية تجاه الأطفال الآخرين، يبكي عندما يستحوذ طفل آخر على اهتمام البالغين من حوله، ويفضل لعبة معينة أو عديداً من اللعب، يظهر حنانه تجاه الحيوانات والعرائس، يساعد في

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القبض على الكوب عند الشراب، ويظهر استجابة للسؤال: أين بابا؟ يفضل أن يتناول الطعام بنفسه، ويبدي استعداداً أكبر لارتداء ملابسه.

الشهر الحادي عشر والثاني عشر

في الحادي عشر يتبين أفعاله ويدرك ما يترتب عليها...يمكنه الإشارة إلى الأشياء من خلال الزجاج ويحاول مسكها من الجانب الآخر للزجاج، ينقل الأشياء من أماكنها مثل اللعب والمكعبات والكرة من الصندوق، يدرك ما يفعل وما بترتب عليه من نتائج، يقلب صفحات الكتاب وينظر إلى الصورة فيه باهتمام، ويدحرج الكرة لأمه.

وفي الشهر الثاني عشر...يدرك الأشياء التي يراها على بعد بدقة، يلقي باللعب ثم يحاول البحث عنها، يستخدم اليد التي يفضلها، بيد واحدة يقبض على الأشياء وبالأخرى يستكشف، يظهر العديد من الانفعالات تجاه الآخرين، ويدرك الفرق بينه وبينهم، يخاف ويتعجب من الناس والأماكن، يتوقف عن أخذ الأشياء بفمه ويتوقف سيلان لعابه.