أسباب ازدياد مشاجرات الزوجين مع قدوم مولودهما الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 11:39 صباحاً - إن الاعتناء باثنين أسهل من الاعتناء بثلاثة. ومصروف اثنين أقل من مصروف ثلاثة، والقلق حول اثنين أبسط وأقل حدة من القلق على ثلاثة. الأمر يعتبر أكثر تعقيداً مما تم ذكره لأن الشخص الثالث الذي تم التطرق إليه ليس إنساناً مكتمل البناء والنضوج، بل هو طفل صغير جاء إلى الدنيا للتو، ويريد الكثير من الاعتناء لكي يكبر ويصبح إنساناً مكتمل البناء من جميع النواحي.







ذكر تقريراً عن المواليد الصغار نشره معهد "فوفوكا" البرازيلي الذي يعنَى بالشؤون الاجتماعية والزوجية والإنسانية: إن الزوجين يؤسسان نوعاً من الروتين قبل مجيء الأولاد ويتعودان عليه لسنوات. ثم ينصب تفكيرهما على إنجاب طفل يملأ عليهما حياتهما. ولكن هل دائماً يكون هذا الامتلاء أموراً إيجابية؟ الجواب هو "لا" لأن إنجاب الأولاد مسؤولية ينبغي أن يكون الأبوان مستعدين لتحملها. ولتحقيق ذلك هناك ضريبة يدفعها الزوجان، وتتمثل في زيادة المشاجرات بينهما بطبيعة تختلف عن المشاجرات السابقة، فما هي أسباب ذلك؟

1 – الشجار بسبب قلة النوم

لأن بكاء المولود كثيراً ومن دون سابق إنذار. ينعكس ذلك على حالة النوم عند الزوج والزوجة على حد سواء.

2 – الشجار بسبب انعدام الأجواء للممارسة الحميمية

وهذا الشجار يأتي لسببين هو عدم إمكانية حدوث ذلك إلا بعد مرور شهر على الأقل تكون المرأة خلالها غير مستعدة من الناحية الجسدية. أما السبب الثاني فهو أجواء البكاء واضطرار الأم للإسراع في إرضاع مولودها عندما يشتد بكاؤه.



3 – الشجار بسبب ازدياد المصاريف المالية

مصروف اثنين هو أقل من مصروف ثلاث، إلا أنه من الملاحظ أن مصروف المواليد الصغار أصبح أكثر كلفة في أيامنا هذه بسبب الرغبة في شراء كل شيء يحتاجه الطفل بشكل جاهز كلياً.

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4 – الشجار بسبب مطالبة المرأة الرجل بالمشاركة في الاعتناء بالطفل الصغير

فنسبة 65% من الرجال لا يرغبون في تقديم أية مساعدة للزوجة من حيث الاعتناء بالمولود الصغير، وهذا يعتبر موضع خلاف كبير بينهما.



5 – الشجار بسبب اضطرار الزوجين البقاء معاً لفترة أطول من السابق بسبب الطفل

قدوم المولود الجديد يحرم الزوجين لمدة ما من الخروج والقيام بالنزهات كما كانا يفعلان قبل قدوم المولود الجديد، وهذا يجبرهما على البقاء معاً في البيت لمدة أطول والنتيجة هي زيادة الشجارات بينهما.

6– الشجار حول شعورهما بالقلق حيال صحة المولود الجديد

ذلك يأتي عندما يظهر الطفل أعراضاً غير عادية من البكاء الشديد أو عدم النوم. يختلف الزوجان حيث إن أحدهما يعتقد أن المولود مريض بينما الآخر لا يعتقد ذلك، علماً بأن الطرفين يقعان تحت وطأة قلق مزعج.



7 – الشجار بسبب عدم قدرتهما على حل هذه المشاكل بسرعة

والسبب ذلك إلى عدم محاولة الزوجين الحصول على المعلومات الكافية حول الاستعداد لاستقبال مولود صغير.