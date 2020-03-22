نصائح دراسية للطفل الذي يحفظ عن طريق السمع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 11:39 صباحاً - يختلف كل طفل عن الآخر بطريقة استيعابه وأسلوب دراسته، فهناك الطفل الذي يتعلم عم طريق السمع، والأخر عن طريق النظر، وأيضا هنالك من يتعلم عن طريق الحركة. عليك معرفة أسلوب طفلك في الدراسة لمساعدته في المنزل، فبإمكانك دعمه بالشكل الصحيح كي يتفوق. اتبعي النصائح الآتية المقدمة من موقع سيلفان ليرننغ الأميركي. إن كان أسلوب طفلك في الحفظ هو السمع فإليك الآتي - لا مانع من تسجيل الحصص المدرسية التي تشرح فيها المدرسة الدرس للطلاب. اتفقي مع المدرسة واطلبي منها المساعدة والسماح بتسجيل الحصص إن لم تمانع. - راجعي مع طفلك المفردات ومعانيها عن طريق قراءتها بصوت واضح. Advertisements - دعي طفلك يقرأ بصوت كلما سنحت الفرصة. - الدراسة مع صديق مفيدة حيث يتم التحدث ومناقشة الدرس بصوت. - شجعي طفلك على أن يسأل مدرسيه إن لم يفهم الدرس.

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