صحة ورشاقة

30 حالة شفاء من فيروس كورونا في الكويت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 30 حالة من مجموع 188 حالة إصابة مسجلة بالبلاد.

 

وقال الشيخ باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، إن الحالات الثلاث التي أثبتت التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية شفاءهم؛ هم مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية.

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وذكر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

وقضى فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، على 12750 شخصا حول العالم، وأصاب 290386 آخرين. فيما تعافى من الفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19" 89308 حالات.

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