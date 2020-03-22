بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في المغرب وعمان

الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، الأحد، تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، ووفاة 3 منها.



وقالت الوزارة المغربية، في بيان، إن 3 من المصابين بفيروس (كوفيد-19) تعافوا من المرض.

وناشدت الوزارة المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

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وقضى فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، على 12750 شخصا حول العالم، وأصاب 290386 آخرين. فيما تعافى من الفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19" 89308 حالات.

في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المصابة لديها إلى 55 شخصا.

والخميس طالبت السلطات العمانية الجميع بالتقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

ونصحت وزارة الصحة العمانية الجميع بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.