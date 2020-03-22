شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتشغل من البيت.. العمل على السرير يهدد صحتك.. اعرف الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت خبيرة علم النوم، الدكتورة صوفي بوستوك، أنه من السيء استخدام السرير كمكتب مؤقت خلال فترة العمل من المنزل، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن العمل على السرير يؤدى إلى الإصابة بالأرق وصعوبة النوم كما يزيد من المخاطر الصحية.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أكد خبيرة علم النوم أن هناك أسباب جيدة جدًا للحفاظ على السرير كمكان محجوزًا للنوم فقط وعدم استخدامه كمكتب مؤقت حيث أنه يجعل الشخص الذي يعمل بالمنزل اقل انتاجية .

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" تكشف الدكتورة صوفي وخبراء آخرون عن جميع الأسباب التي تجعل العمل من السرير يمنع البقاء بصحة جيدة خاصة أثناء تفشى حالات الاصابه بالفيروسات التاجية.

وفقًا للدكتورة صوفي حتى يحصل الشخص على نوم هادئ ومريح فى ساعات الليل فيجب أن يربط الدماغ السرير بالنوم فقط وليس مكان لممارسة العمل ، وقالت: "إذا بدأت في دمج الحدود بين العمل والراحة ، فإن أحدهما سيتدخل في الآخر".

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وشدد الخبراء على ضرورة تهيئة بيئة مكتبية وعقلية حيث يكون هناك مساحة عمل مخصصة حصريًا للأعمال عند ممارسة العمل فى المنزل، فهذا يخلق تحولًا ذهنيًا يساعد على الانتقال إلى وضع العمل ، حيث يكون لدي الشخص الذي يعمل فى المنزل شعور بالروتين هذا يمكن أن يزيد إنتاجيه العمل بشكل كبير.

كما أوصى الخبراء بضرورة عدم البقاء في ملابس النوم طوال اليوم للمساعدة في هذا التحول العقلي إلى وضع العمل، وأشار الخبراء أن غرف النوم المظلمة لا تساعد على العمل وأفضل بيئات العمل لديها الكثير من ضوء النهار ضوء الشمس وهو معزز للمزاج الطبيعي ، لذلك يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك عند العمل بجوار النافذة.

بالإضافة إلى التأثير العقلي للعمل من السرير ، فهو أيضًا عادة غير صحية، عندما ننام ليلًا ، نرمي حوالي 15 مليون خلية جلدية ، مما يعني أن ملاءات الأسرة لدينا تحتوي على أكثر من خمسة ملايين نوع من البكتيريا إذا لم نغسلها كل أسبوع، ووجدت دراسة من أن العمل من السرير يمكن أن يضاعف ذلك يزيد من المخاطر الصحية بشكل كبير .

وأضافت الدكتورة صوفي: "إن التعرض للضوء الطبيعي خلال النهار ، وخاصة في الصباح ، يساعد أيضًا على إيقاظ ساعة الجسم البيولوجية بالكامل ، بحيث يكون الجسم جاهزًا للنوم في الليل

وأشار تقرير "ديلى ميل" أن العمل اثناء الجلوس على السرير يضر بصحة العمود الفقرى ، حيث حذرت الدكتورة صوفي من أن الاستلقاء على السرير أثناء الانحناء على جهاز كمبيوتر محمول يمكن أن يسبب ألمًا في الظهر ، ويجب عند العمل فى المنزل الجلوس على مكتب يسمح بالحفاظ على ظهر مستقيم .