شكرا لقرائتكم خبر عن «نوكيا» تطلق أول هواتفها التى تعمل بتقنية الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة ستنضم إلى عائلة هواتف نوكيا الأصلية، إضافة إلى خدمتها السلسة الجديدة لتجوال البيانات.

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ويعد الهاتف نوكيا 8.3 5G (Nokia 8.3 5G) أول هواتف الجيل الخامس فى محفظة هواتف نوكيا، جنباً إلى جنب مع الهاتفين نوكيا 5.3 (Nokia 5.3)، ونوكيا 1.3 (Nokia 1.3)، وأحدث الأعضاء الجدد فى عائلة نوكيا الأصلية، الهاتف نوكيا 5310 (Nokia 5310). وقد أدخلت HMD العالمية خدمة جديدة لخدماتها المبتكرة، وهى خدمة HMD كونكت لتجوال البيانات العالمية الجديدة كلياً، وهى الخدمة المبتكرة وسهلة الاستخدام، والتى تبقى المستخدمين على اتصال دائم بكل ما يهمهم.

وقال فلوريان سيخ، كبير المسؤولين التنفيذيين فى HMD العالمية. خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة عبر الإنترنت إن هذه الهواتف تدشن مرحلة جديدة فى تاريخ HMD العالمية، وهى المرحلة التى ندخل فيها إلى عصر الجيل الخامس للاتصالات بهاتف جيل خامس ذكى وعالمى مواكب للتطورات المستقبلية، وذلك بالتزامن مع طرحنا لخدمة HMD كونكت لتجوال البيانات، وهى الخطوات التى نحقق من خلالها تجربة سلسة فى الاتصال.

من جانبه، قال يوهو سارفيكاس، كبير مسؤولى المنتجات فى HMD العالمية إنه بفضل نظام كوالكوم سنابدراجون 765G Qualcomm® Snapdragon ™ 765G استطعنا تطوير أول هاتف نوكيا ذكى عالمى من الجيل الخامس، وقد حرصنا ونحن نقوم بتصميمه على توفيره بسعر مناسب، وأن يتميز بسهولة الاستخدام، وقابل للتحديث وفقاً للتطورات المستقبلية. وقد ساعدتنا حلول كوالكوم للجيل الخامس Qualcomm 5G، ليس فقط فى تضمين أكثر من 40 مكون Radio Frequency متنوع فى وحدة واحدة، بل أيضاً فى أن إثراء الهاتف نوكيا 8.3 5G (Nokia 8.3 5G) بأكبر عدد من موجات الراديو بترددات تبدأ من 600 هيرتز وحتى 3.8 جيجاهيرتز، وهو ما يعنى أنه هاتف عالمى ومستقبلى.