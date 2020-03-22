شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المحمول: «إجراءات استثنائية» لحماية الموظفين والعملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذ مشغلو المحمول فى مصر إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ولحماية الموظفين والعملاء الذين يتعاملون مع مراكز الخدمة.

واتخذت شركة «فودافون مصر» عددًا من الإجراءات التى شملت تعليمات خاصة لضمان استمرارية العمل وخدمة أكثر من 44 مليون عميل، ومساعدتهم على مواكبة الأحداث غير العادية التى تمر بها البلاد، حيث أتاحت فودافون مصر زيادة فى سعة الإنترنت المنزلى لكل العملاء بنسبة 20% وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا، طبقا لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبدأت الشركة تفعيل العديد من هذه الإجراءات، وأهمها تواجد أكثر من ألفى مهندس وفنى شبكات بصفة مستمرة لضمان سير العمل وجودة الشبكة والتغطية،

بالإضافة إلى توفير القفازات والكمامات (أغطية الوجه) للموظفين.

كما قامت الشركة بزيادة تعقيم المسطحات والأرضيات والحمامات والمصاعد فى كافة الفروع ومنافذ البيع وتوفير مطهرات اليد، وعملت أيضا على تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة، وجعل وقت الانتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

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وقال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة «فودافون- مصر»، إن شركته تتابع بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على اجتياز الظروف التى تمر بها البلاد وتتطلب استخدام مختلف خدمات فودافون مصر والحلول التكنولوجية، وأضاف «فرومان» أنه تم إطلاق حملة على منصات فودافون للتواصل الاجتماعى تحت شعار «خليك فى البيت وإحنا نقربلك البعيد» تحث فيها فودافون عملاءها على استخدام تطبيق فودافون وخدمات فودافون كاش لتحويل الأموال وكافة الخدمات التى تساعد العميل على تنفيذ طلباته دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

واتخذت شركة «اتصالات- مصر» مجموعة من الإجراءات، وقامت بزيادة باقات الـADSL وباقات منجز الهوائى المنزلى بنسبة 20% ومنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للعملاء عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

وتقوم الشركة أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحصر عملائها العالقين فى الخارج وعمل كل ما يمكن من أجل مساعدتهم فى البقاء على اتصال مع ذويهم.

كما تذيع الشركة مقاطع التوعية المرئية التى أرسلتها وزارة الصحة فى جميع الفروع، لنشر الوعى بين العملاء، بالإضافة لتوفير المطهرات والتعقيم اليومى للفروع بما فى ذلك الأسطح والأثاث والمصاعد والمقابض. كما أضافت الشركة شعار- جملة Stay Safe بمعنى ابقوا آمنين بجوار اسم شبكة اتصالات على جميع هواتف عملائها لتذكيرهم بأن سلامتهم هى الأهم وأن عليهم اتباع إرشادات السلامة للمحافظة على صحتهم.

وأقرت الشركة مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية داخل مبانى الشركة والفروع، من ضمنها السماح للموظفين بالعمل من المنزل بالتنسيق مع المديرين لضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب، وإعطاء الأولوية للأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة للعمل من المنزل، فضلا عن مضاعفة سعة الإنترنت المخصصة للموظفين لدعمهم فى تقديم الخدمة المطلوبة من المنزل، ومنع الموظفين من السفر الدولى للوقت الحالى والسماح بالسفر الداخلى للضرورة القصوى فقط.

كما قامت الشركة بزيادة التوعية الداخلية للموظفين بشكل مستمر بإجراءات السلامة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن طريق جميع طرق التواصل المتوفرة، والتشديد على عدم التصافح بالأيدى بين الموظفين والحفاظ على المسافة الصحية اللازمة، إلى جانب توفير المطهرات فى جميع مبانى الشركة، وتأجيل أى فعاليات تدريبية داخل أو خارج الشركة، فضلا عن غلق صالة الألعاب الرياضية المتوفرة داخل الشركة، ومراقبة الحالة الصحية لمقدمى الأغذية والمشروبات.