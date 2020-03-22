شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «أورنج مصر» و«أفايا» لتوفير تقنية التعلم عن بعد فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «أورنج» تعاونها مع شركة «أفايا» العالمية للحلول التكنولوجية من أجل توفير تقنية التعلم عن بعد فى مصر من خلال تطبيق Avaya spaces.، حيث سيتم توفير التطبيق لجميع المؤسسات التعليمية بما فى ذلك المدارس والجامعات.

يقدم التطبيق خدمات متعددة للأساتذة والطلاب وحتى أولياء الأمور بما يسهل التواصل بينهم وإتاحة تقديم الخدمة التعليمية بأعلى جودة ممكنة وتتنوع الخدمات المتاحة للأساتذة بين عقد فصول دراسية افتراضية ومراسلة جميع الطلاب والعمل على المشاريع الدراسية، فضلا عن إمكانيات أخرى عديدة يتيحها التطبيق.

وبالنسبة للطلاب، سيتسنى لهم المشاركة فى الفصول الدراسية الافتراضية باستخدام أى نوع من الأجهزة الذكية ومن أى مكان، مع إمكانية تنزيل المواد الدراسية وإرسال المهام الدراسية للأساتذة إلكترونيا.

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أما أولياء الأمور فسيتيح لهم التطبيق عقد الاجتماعات مع الأساتذة وتشارك الاستفسارات والملاحظات وعقد منتدى خاص لمناقشة الآباء والتواصل المباشر مع أحد الأساتذة أو المدراء أو فريق العمل فى المؤسسة التعليمية.

ويعمل التطبيق على جميع الأجهزة الذكية بكافة أنظمة التشغيل (أندرويد- آى أو إس)، كما يمكن الاستفادة من خدماته عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة من خلال أى متصفح (فايرفوكس- كروم).

ويتيح التطبيق عقد مؤتمرات صوتية ومرئية عالية الجودة بين الطلاب والأساتذة بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات التعليمية. كما يسمح التطبيق بإمكانية تبادل الملفات والرسائل والمشاريع الدراسية فى واجهة واحدة لتحقيق أهداف السنة الدراسية.

وقال هشام مهران، نائب رئيس «أورنج مصر» لقطاع الشركات، إن أهمية هذا التعاون تكمن فى تسهيل وتجاوز الصعوبات والمفاجآت التى تعترض المستخدمين، وللاستفادة من الجهود التى بذلتها «أورنج» فى مجال التحول الرقمى، حيث أصبح لدينا البنية التحتية التى تتيح تشغيل الحلول التقنية من هذا النوع بكفاءة عبر شبكاتنا والبنية التحتية الذكية التى تدعم مثل هذه التطبيقات.